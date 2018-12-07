США готовят ответ Путину из-за агрессии на Азове: в России напуганы кораблями НАТО

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд предупредил Россию о возможности военного ответа на агрессию в Керченском проливе. Такое заявление разозлило власти РФ – российские политики сразу же бросились комментировать заявления американцев.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Читайте также: Какие санкции приведут к падению России: мнение военного эксперта

24 канал писал, идет обсуждение военного измерения ответа на действия РФ в Азовском море. Американский генерал при этом подчеркнул, что США обязаны отреагировать.

Российские СМИ отреагировали на слова Данфорда. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обвиняет американцев в воинственности, пишет RT.

Воинственность в словах американцев и НАТОвцев присутствует. Однако высказывания высказываниями, но они прекрасно понимают, что какие-то конкретные дела с направлением военных кораблей и прочего, а тем более какие-то маневры в районе Керченского пролива – это уже обострение ситуации на очень высоком уровне,

– утверждает он.

Российский политик отмечает, что такие действия способны привести к серьезному конфликту. Вместе с тем в США, по его словам, "здравый смысл все-таки преобладает".

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швиткин называет такие заявления "шумом" – не верит, что НАТО введет свои корабли в Черное море.

"Во многом это информационный шум со стороны американцев. США и страны Запада осознают пагубные последствия для них в случае возможного вхождения военных кораблей блока НАТО в водную гладь данного региона. Поэтому считаю маловероятным, что такое может произойти", – заявляет Швиткин.

К слову, Джозеф Данфор также заявил, что США могут отменить еще одно ракетное соглашение с Россией, если перестанет действовать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.