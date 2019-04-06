США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
На днях постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает пакет мер по стабилизации обстановки на Черном море и Керченском проливе.
Разумеется, в первую очередь речь идет о приведении в чувства, "словившую звезду" Российскую Федерацию, чей флот, по сути, является главным дестабилизирующим фактором в регионе.
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Кей Бейли Хатчисон особо подчеркнула, что попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе неприемлемы. Дабы предотвратить дальнейшие попытки являть миру свои реваншистские амбиции, НАТО задействует не только регулярное наблюдение с воздуха, но и обсуждается отправка достаточного для предупреждения неадекватных действий России количества военных кораблей.
Что же, мал помалу, но с мертвой точки наша гора двигается. В данном случае я имею ввиду идею о постоянно и весомом присутствии в Черном море "третьей силы", усмиряющей только одним своим присутствием строптивость ЧФ ВМФ РФ.
Напомню, что в исследовании 2018 года "Баланс сил и риски Черноморского региона", я подчеркнул необходимость размещения в Черном море, на постоянной основе, существенного контингента военных кораблей НАТО. Это является жизненной необходимостью, на фоне несравнимого потенциала ВМФ РФ с потенциалом флота любой другой страны, имеющей выход к Черному морю.
И совершенно не удивлюсь, если в скором времени именно такое решение и будет принято. Поскольку одними только наблюдательными функциями фактора сдерживания не добиться. Полноценное же присутствие как разведывательных, так и ударных кораблей, приведет баланс сил в надлежащее состояние.
Так же, напомню, что 1 апреля в порт Одессы вошли 2 боевых корабля НАТО – канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".
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