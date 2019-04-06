23:09
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, сегодня
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Злой Одессит

      США готовы защищать Черное море от сюрпризов России

      1217
      США готовят "ответ" России в Черном море
      США готовят "ответ" России в Черном море / UA.NEWS

      На днях постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает пакет мер по стабилизации обстановки на Черном море и Керченском проливе.

      Разумеется, в первую очередь речь идет о приведении в чувства, "словившую звезду" Российскую Федерацию, чей флот, по сути, является главным дестабилизирующим фактором в регионе.

      Читайте также: И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды

      Кей Бейли Хатчисон особо подчеркнула, что попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе неприемлемы. Дабы предотвратить дальнейшие попытки являть миру свои реваншистские амбиции, НАТО задействует не только регулярное наблюдение с воздуха, но и обсуждается отправка достаточного для предупреждения неадекватных действий России количества военных кораблей.

      Что же, мал помалу, но с мертвой точки наша гора двигается. В данном случае я имею ввиду идею о постоянно и весомом присутствии в Черном море "третьей силы", усмиряющей только одним своим присутствием строптивость ЧФ ВМФ РФ.

      Напомню, что в исследовании 2018 года "Баланс сил и риски Черноморского региона", я подчеркнул необходимость размещения в Черном море, на постоянной основе, существенного контингента военных кораблей НАТО. Это является жизненной необходимостью, на фоне несравнимого потенциала ВМФ РФ с потенциалом флота любой другой страны, имеющей выход к Черному морю.

      И совершенно не удивлюсь, если в скором времени именно такое решение и будет принято. Поскольку одними только наблюдательными функциями фактора сдерживания не добиться. Полноценное же присутствие как разведывательных, так и ударных кораблей, приведет баланс сил в надлежащее состояние.

      Так же, напомню, что 1 апреля в порт Одессы вошли 2 боевых корабля НАТО – канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

      Читайте также: "Газпром" РФ рассеянный, или Как маленькая Дания тормозит строительство "Северного потока-2"

      blog_ava
      Перешли красную черту: на Rammstein обрушился шквал критики из-за нового клипа Deutschland
      сегодня
      1275
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Чорное море
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП
      сегодня , 22:30 Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Опоблок и переименование УПЦ МП
      131
      США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      сегодня , 22:01 США готовы защищать Черное море от сюрпризов России
      Злой Одессит 1216
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сегодня , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 4293
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сегодня , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 2581
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      сегодня , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      195
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук