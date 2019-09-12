США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv

Експерт назвав справжню причину, чтому США модернізують ядерну зброю, а також вийшли із договору про РСМД.

Вихід США з міжнародного механізму контролю над озброєнням у рамках договору про РСМД (ліквідація ракет середньої та малої дальності) та очевидні наміри щодо вдосконалення ядерної зброї свідчать про те, що Вашингтон планує вести боротьбу проти Росії та Китаю військовими засобами. Колишній професор антропології в коледжі Кабрільйо в Каліфорнії Деніс Етлер виступив с таким попередженням після того, як ВМС США провели випробувальний запуск чотирьох балістичних ракет Trident II підводного базування, пише Presstv.

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Ці випробувальні пуски були здійснені минулого тижня з підводного човна ВМС США Nebraska з невказаної точки біля узбережжя Південної Каліфорнії. Підводний човен Nebraska прийняв на озброєння першу серію вдосконалених ракет Trident в 2013 році. У повідомленні йдеться, що ракети з підвищеною дальністю ураження та модернізованою електронікою D5 Life Extension залишаться на бойовому чергуванні до 2040-х років.

Новіші ракети класу Trident під назвою D5LE2 будуть оснащені термоядерною бойовою частиною W76-2 зниженої потужності. Йдеться про новий вид тактичної зброї, за допомогою якої адміністрація президента Дональда Трампа, як сказано в минулорічному Огляді конфігурації ядерних озброєнь США, має намір протистояти Росії. За оцінками уряду США, протягом найближчого десятиліття плани з модернізації та обслуговування ядерного арсеналу країни обійдуться платникам податків приблизно в 500 мільярдів доларів.

На думку професора Етлера, нові випробування, безсумнівно, викличуть адекватну відповідь з боку Росії. Ще у серпні президент РФ Володимир Путін розпорядився про "симетричну" реакцію на випробувальний пуск американських крилатих ракет наземного базування, які, за його словами, можуть нести загрозу безпеці Москви.

Американська ракета має дальність дії понад 500 км. Саме тому вона була заборонена відповідно до Договору про ліквідацію ракет середнього і меншого радіуса дії (РСМД), з якого у серпні 2019 року вийшли як США, так і Росія.

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Професор Етлер заявив в інтерв'ю Press TV, що вихід Вашингтона із РСМД є елементом більш широкої військової програми, наміченої на XXI століття.

Америка не збиралася залишатися в рамках прийнятих раніше зобов'язань за договором незалежно від поведінки Росії,

– сказав Етлер.

За його словами, Вашингтон міг би доволі легко врегулювати всі пов'язані з РСМД розбіжності, але він вирішив повністю відмовитися від договору, що свідчить про те, що це було не просто "перекладання провини на іншого".

"Якими б не були розбіжності щодо дотримання договору, вони могли бути врегульовані, якби на те була воля США, – сказав аналітик. – Однак, насправді Америка прагнула до іншого. Її метою є продовження модернізації ядерного потенціалу та розгортання сучасних озброєнь проти нового противника – Китаю".

Відомо, що ця угода епохи холодної війни була покликана запобігти гонці озброєнь між США та СРСР, а потім – Російською Федерацію. "Але останнім часом з'явився новий гравець, якого Вашингтон хоче залякати і проводить стосовно нього політику стримування, – Китай. "Водночас Китай не є джерелом військової загрози для США, – заявив учений. – Пекін взяв на себе зобов'язання не застосовувати свій ядерний потенціал першим. Ба більше, він має відносно невелику кількість ядерного озброєння і засобів доставки, які ніяк не можна порівняти з арсеналами США чи Росії".

"Справжня причина, яка стоїть за модернізацією ядерної зброї та систем доставки в США, а також за виходом країни із договору про РСМД, полягає в тому, що Вашингтон воліє розмістити ядерні балістичні ракети середньої дальності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Це означатиме прямий виклик Китаю, явну спробу стримування його зростаючого впливу як на регіональному, так і на глобальном рівнях", – додав Етлер.

Це, за словами професора, слугує двом головним цілям. Перша з них полягає в тому, щоб закріпити гегемонію США у регіоні. А друга мета – підштовхнути Китай до дорогої гонки озброєнь у надії на те, що історія знову повториться, і Китай загрузне в багатомільярдних військових витратах, уповільнивши темпи мирного зростання", – підсумував професор.

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