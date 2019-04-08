10:30
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Мировые Медиа

      США хочуть "розірвати" Росію і Китай, – Neue Zürcher Zeitung

      201
      У які ігри грає Дональд Трамп?
      У які ігри грає Дональд Трамп? / Futurum

      На світовій шаховій дошці розпочалася жорстока гра, яка може кардинально змінити стосунки між великими країнами.

      На другому терміні свого правління, що цілком вірогідно станеться, Дональд Трамп може піддатися спокусі укласти угоду з Росією. Європа повинна бути готовою,
      пише журналіст швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung Ульріх Шпек у статті "На шаховій дошці світової політики".

      У зовнішньополітичних колах Вашингтону панує єдина думка: стосунки з Китаєм – це нова вісь, навколо якої обертається все. Зовнішня політика США перебудовується, щоб встояти перед викликом Китаю.

      Читайте також: Путін шантажує Україну на 2,3 млрд євро, – Bild

      Світ на шаховій дошці буде підпорядковуватись правилам, які обумовлюються конкуренцією великих держав. Це станеться, якщо знову затвердиться зовнішньополітичний реалізм Кіссінджера. США можуть вирішити, що їхній основний стратегічний інтерес полягає у відокремленні одне від одного, Росії та Китаю. При цьому не зіштовхнувшись зі згуртованим автократичним блоком,
      – вважає Шпек.

      Така стратегія залучення у власний табір Росії та ізоляція Китаю вже проявлялась на початку президентства Трампа. Однак його спроби встановити партнерство з Москвою зіштовхнулись з рішучим протестом, у тому числі в американському Конгресі. А підозри, що Путін допоміг Трампу обійняти посаду президента, зробили його практично недієздатним у стосунках з Москвою.

      Але у майбутньому, після зняття обвинувачень з Трампа, це може змінитися, пише журналіст:

      Вже не на першому, але цілком вірогідно на другому терміні Трамп може поддатися спокусі укласти угоду з Росією. У 1970-ті роки Річард Ніксон та Генрі Кіссінджер намагались розколоти стосунки між Китаєм і Росією завдяки відкритышим відносинам з Китаєм. Так і Трамп може спробувати встановити стратегічне партнерство з Росією, не враховуючи інтереси європейців.

      В результаті "на дошці реальної світової політики, де значення мають тільки амбіційні та потужні з воєнної точки зору держави, Європи не буде", йдеться в статті.

      Те, що Європа сама стане такою єдиною державою малоймовірно, зважаючи на різноманіття інтересів та уявлень, що показали останні роки, – зазначає Шпек.

      Тільки досягнувши згоди, європейці отримають вплив у світовій політиці та не стануть "жертвами на вівтарі американо-російського альянсу".

      Лише коли Європа продемонструє своє зовнішньополітичне бажання бачити, нехай навіть поступливе з погляду силової політики, вона не загубиться серед нової конкуренції держав, – завершує видання.

      Читайте також: НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post

      blog_ava
      Епифаний отреагировал на заявление штаба Зеленского относительно поддержки ПЦУ
      сегодня
      1093
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Новости России Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      сегодня , 08:11 Главные новости 7 апреля: ЦИК обработала все протоколы, новое предложение Порошенко о дебатах
      1489
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 607
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      7 апреля , 20:02 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 3787
      Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      7 апреля , 20:00 Самые смешные мемы недели: чувачи так чувачи, эпопея с анализами и летающая корова
      887
      "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      7 апреля , 19:43 "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео
      2090
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук