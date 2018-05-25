США и ЕС призвали Россию взять на себя ответственность за сбитый над Донбассом "Боинг"

США и Европейский Союз призывают Россию взять на себя ответственность за катастрофу пассажирского самолета "Боинг 777", который в июле 2014 был сбит над Донбассом.

Об этом сообщает агентство AFP.

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В частности, как говорится в заявлении Могерини, Евросоюз "вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166", которая требует привлечения к ответственности тех, кто виновен в катастрофе рейса MH17.

Евросоюз призывает Россию взять на себя ответственность (за роль в катастрофе MH17) и полностью сотрудничать, чтобы установить окончательную ответственность,

– отмечается в заявлении.

Ранее 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в сбитии самолета "Боинг 777" малазийских авиалиний, который 17 июля 2014 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.



24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы рейса MH17, заявила, что ракета "Бук", которой сбили лайнер, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.



Впоследствии исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила имя, фамилию и позывной офицера ГРУ РФ, который участвовал в переброске установки "Бук" на оккупированную территорию Донбасса в июле 2014-го. Расследователи выяснили, что "Андрей Иванович" с позывным "Орион", который фигурирует в материалах международного расследования катастрофы – это офицер Главного расследовательского управления Генштаба РФ Олег Владимирович Иванников 1977 года.

Чтоо такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.