15:04
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО СБИТЫЙ "БОИНГ 777" САНКЦИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО СБИТЫЙ "БОИНГ 777" САНКЦИИ

США и ЕС призвали Россию взять на себя ответственность за сбитый над Донбассом "Боинг"

177 Читати новину українською
"Боинг 777" был сбит 17 июля 2014 в небе над Донбассом / Фото с открытых источников

США и Европейский Союз призывают Россию взять на себя ответственность за катастрофу пассажирского самолета "Боинг 777", который в июле 2014 был сбит над Донбассом.

Об этом сообщает агентство AFP.

Читайте также: Как Россия связана с трагедией Boeing 777 на Донбассе: полный текст отчета следователей

В частности, как говорится в заявлении Могерини, Евросоюз "вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166", которая требует привлечения к ответственности тех, кто виновен в катастрофе рейса MH17.

Евросоюз призывает Россию взять на себя ответственность (за роль в катастрофе MH17) и полностью сотрудничать, чтобы установить окончательную ответственность,
– отмечается в заявлении.

Ранее 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в сбитии самолета "Боинг 777" малазийских авиалиний, который 17 июля 2014 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы рейса MH17, заявила, что ракета "Бук", которой сбили лайнер, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Впоследствии исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила имя, фамилию и позывной офицера ГРУ РФ, который участвовал в переброске установки "Бук" на оккупированную территорию Донбасса в июле 2014-го. Расследователи выяснили, что "Андрей Иванович" с позывным "Орион", который фигурирует в материалах международного расследования катастрофы – это офицер Главного расследовательского управления Генштаба РФ Олег Владимирович Иванников 1977 года.

Чтоо такое катастрофа MH17?
17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

 

 

Теги: Новости России Новости США Сбитый "Боинг 777" авиация Расследования Катастрофа Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 18
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 198
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 677
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сегодня, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 247
Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика
сегодня, 10:01 Тест, насколько хорошо ты знаешь английский – ложные друзья переводчика
Анастасія Ковач-Петрушенко 305
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук