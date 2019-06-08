США и Мексика достигли соглашения в миграционном вопросе
Соединенные Штаты заключили соглашение с Мексикой об ограничении количества мигрантов, которые попадают в США из Мексики. В результате Трамп приостановил запланированое на понедельник введение пошлин.
Глава Белого дома сообщил о подписании соглашения с Мексикой в своем Twitter.
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Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли соглашения с Мексикой. Запланированое на понедельник введение американских пошлин приостановлено на неопределенный срок,
– написал Трамп.
Чтобы достичь понимания в миграционном вопросе понадобилось три дня интенсивных переговоров в Вашингтоне между мексиканскими чиновниками и администрацией Трампа. А переговоры между министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и чиновниками Государственного департамента продолжались более 11 часов в пятницу.
Ранее Трамп угрожал ввести 5 процентные пошлины на мексиканские товары, ввозимые в США, если Мексика не ограничит количество мигрантов, которые перемещаются по стране в США. Впоследствии американский лидер заявил, что мексиканские чиновники согласились на его требования.
О чем говорится в соглашении?
Главным пунктом договора является обязательство со стороны Мексики принять серьезные меры для прекращения волны массовой миграции через страну в Соединенные Штаты и их южных границ. Со своей стороны США обязуется отложить введение пошлин до момента урегулирования миграционного вопроса.
Миграционный всплеск на границе США и Мексики: что известно?Только в мае правоохранители США задержали более 130 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Это является самым высоким месячным показателем на южной границе за последние 13 лет. С 132 887 задержанных лиц – 84 542 были люди, которые путешествовали семьями. Еще 11 507 – дети, которые не имели сопровождения взрослых. Еще 36 838 были несовершеннолетними. Количество задержаний в мае в целом выросло на 34 процента по сравнению с апрелем.
Мексика уже пообещала отправить около 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии на свою южную границу с Гватемалой. Таким образом страна пытается прекратить поток центральноамериканских мигрантов, путешествующих к южной границе США. В последние месяцы это привело к резкому всплеску незаконного пересечения границы.