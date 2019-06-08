Соединенные Штаты заключили соглашение с Мексикой об ограничении количества мигрантов, которые попадают в США из Мексики. В результате Трамп приостановил запланированое на понедельник введение пошлин.

Глава Белого дома сообщил о подписании соглашения с Мексикой в своем Twitter.

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Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли соглашения с Мексикой. Запланированое на понедельник введение американских пошлин приостановлено на неопределенный срок,

– написал Трамп.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2019 р.

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 червня 2019 р.

Чтобы достичь понимания в миграционном вопросе понадобилось три дня интенсивных переговоров в Вашингтоне между мексиканскими чиновниками и администрацией Трампа. А переговоры между министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и чиновниками Государственного департамента продолжались более 11 часов в пятницу.

Ранее Трамп угрожал ввести 5 процентные пошлины на мексиканские товары, ввозимые в США, если Мексика не ограничит количество мигрантов, которые перемещаются по стране в США. Впоследствии американский лидер заявил, что мексиканские чиновники согласились на его требования.

О чем говорится в соглашении?

Главным пунктом договора является обязательство со стороны Мексики принять серьезные меры для прекращения волны массовой миграции через страну в Соединенные Штаты и их южных границ. Со своей стороны США обязуется отложить введение пошлин до момента урегулирования миграционного вопроса.

Миграционный всплеск на границе США и Мексики: что известно?Только в мае правоохранители США задержали более 130 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Это является самым высоким месячным показателем на южной границе за последние 13 лет. С 132 887 задержанных лиц – 84 542 были люди, которые путешествовали семьями. Еще 11 507 – дети, которые не имели сопровождения взрослых. Еще 36 838 были несовершеннолетними. Количество задержаний в мае в целом выросло на 34 процента по сравнению с апрелем.



Мексика уже пообещала отправить около 6 тысяч военнослужащих Национальной гвардии на свою южную границу с Гватемалой. Таким образом страна пытается прекратить поток центральноамериканских мигрантов, путешествующих к южной границе США. В последние месяцы это привело к резкому всплеску незаконного пересечения границы.