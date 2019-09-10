США эвакуировали из РФ информатора высокого уровня из-за угрозы его разоблачения Трампом – СМИ

Разведка Соединенных Штатов в 2017 году тайно вывезла из России своего информатора самого высокого уровня в местной власти. А все из-за риска выдачи Трампом россиянам секретной информации, которая разоблачила бы шпиона.

Официально в Центральном разведывательном управлении заявили, что эта информация является неправдивой. Такой же ответ дали и в Белом доме. Однако, телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что такой случай действительно имел место.

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Отмечается, что опасения спецслужб вызвали неоднократные случаи "неправильного обращения с информацией" работниками администрации Трампа и самим президентом США.

Последней каплей в чаше терпения спецслужб и разведки Соединенных Штатов стала встреча Трампа в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой президент США предоставил секретную информацию по Сирии, полученное Израилем. Именно тогда было принято решение вывезти шпиона с РФ.

Хотя предоставленные американским лидером данные и не касались шпиона в России, но это окончательно убедило спецслужбы в потенциальной опасности в результате манипуляций с секретными данными Трампом и членами его администрации.

Говорится, что подобный вывод информатора называется "эксфильтрация", ее применяют только в исключительных случаях, когда разведка считает, что шпион или какие-то данные находятся в опасности.

Также журналисты проанализировали публичную информацию за указанный период, чтобы найти человека, который подпадает под описание такого шпиона, но ничего не обнаружили.

В то же время в Белом доме резко отреагировали на информацию распространенную телеканалом, подчеркнув, что "репортажи CNN не только ложные, но и могут представлять угрозу для жизни".