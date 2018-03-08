США могут ответить на любую угрозу со стороны России: Заявление Петагона

Как и прежде США, располагают возможностями для ответа, независимо от того, какое ядерное вооружение находится в распоряжении России. Об этом говорится в предостережении руководителей американского оборонного ведомства (Пентагона) в адрес России.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что эти заявления прозвучали во время коротких бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вопросам вооруженных сил в ответ на вопрос о заявлениях президента России Владимира Путина о том, что его страна располагает арсеналом нового, неуязвимого ядерного вооружения.

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Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Они не могут сделать ничего, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить. Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути,

– заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайт.

В свою очередь заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил, что заявления Путина "хотя и не стали сюрпризом, но все же вызвали разочарование".

"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, исходящими от России, разговорами о ранней эскалациию, усиление роли ядерных средств в конфликте", – сказал Руд.

Заместитель министра обороны США также отверг заявления российских властей о том, что они разрабатывают новые ядерные вооружения в связи с отказом официального Вашингтона соблюдать предыдущие соглашения в области контроля над вооружениями.

Официальные лица США также предупреждают, что наибольшая опасность исходит от стран, которые не осознают потенциала или решимости Вашингтона.

"Мы не можем допустить, чтобы они считали, что они могут применить ядерное оружие, а США не смогут ответить", – отметил генерал Хайт.

Напомним, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Путин рассказал о новейших видах российского ядерного оружия, включая крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, лазерное оружие, беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой и новую гиперзвуковую ракету.