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      США могут предусмотреть санкции против "Северного потока-2" в оборонном бюджете на следующий год

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      Соединенные Штаты могут предусмотреть санкции в отношении газопровода в оборонном бюджете / hromadske

      Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год введение санкционных мер против российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.

      Председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш рассказал об этом оборонном изданию Defensenews, сообщает "Голос Америки".

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      Причина в том, что это окно закрывается. Большая часть "Северного потока-2" уже построена,
      – пояснил Риш.

      Он отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте, поскольку это принесет им большие расходы. По мнению сенатора, если санкции все же введут, РФ придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

      Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов в банковском комитете.

      В то же время текст положения о санкциях не был обнародован, однако Риш отметил, что он близок к "Акту о защите энергетической безопасности Европы", который был представлен сенатором Тедом Крузом. Этот законопроект предлагает ввести санкции против судов, участвующих в строительстве российского трубопровода "Северный поток-2".

      США выступают против реализации проекту "Северный поток-2", потому что он увеличит зависимость Европы от российского газа и нанесет вред Украине, которая ежегодно получает от транзита российского газа до 3 миллиардов долларов.

      Санкции затянут завершение на 5 лет

      Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", может отсрочить его завершение на 5 лет. Однако это может произойти, если только их ввести до 31 декабря 2019 года.

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      Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно у него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако теперь утверждают, что запустят в середине 2020 года.

      • Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      • Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      • Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      • Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      • Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.


      Маршрут "Северного потока-2": карта / 24 канал

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Северный поток-2 Санкции Новости США
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