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      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera

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      Дональд Трамп і Серджо Маттарелло
      Дональд Трамп і Серджо Маттарелло / Фото з відкритих джерел

      Історія краху Римської імперії нічому не навчила сучасні правлячі еліти.

      Заява Дональда Трампа на зустрічі з італійським президентом Серджо Маттареллою про те, що США та Італія мають спільну культурну і політичну спадщину з часів Стародавнього Риму, викликала неоднозначну реакцію громадськості. Але, як пише Al Jazeera, в історії зі Стародавнім Римом і нинішньою політичною ситуацією в США можна знайти цікаві збіги. Як вважає автор статті, політичний і соціальний розрив став поширеним явищем у сучасних демократіях, тому через упертість і небажання добиватися політичних компромісів ці країни можуть повторити сумну долю Риму.

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      Критики Трампа нагадали, що незалежна Америка виникла в XVIII столітті, а Рим упав у V. Проте віднайшлися й ті, хто виступив на захист глави Білого дому, відзначивши, що низка батьків-засновників США надихалась Стародавнім Римом при створенні принципів американської політичної системи.

      Як зазначає автор статті, історик Едвард Дж. Уоттс у книзі "Смертна республіка: як Рим занурився в тиранію" не проводить паралелі між Стародавнім Римом і сучасними імперіями, але читачі й коментатори часто роблять це самі. Зі свого боку експерт говорить, що "вічної імперії не існує, й вона живе стільки, скільки хочуть її громадяни".

      Уоттс також надає свою версію падіння Римської республіки, яка пояснює крах демократії та піднесення авторитарної Римської імперії. За словами автора, в період розквіту Рим був єдиною демократичною силою у світі завдяки інститутам влади, парламенту і веденню політичних переговорів на основі компромісу.

      Але до 130 року до н. е. римські лідери все частіше стали вдаватися до авторитарних рішень і усувати своїх противників. Порушення балансу в політичній конкуренції призвело до збільшення насильства. Римська політика стала небезпечною грою, в якій переможець отримував усе, а переможені платили своїми життями. Країна стала ареною руйнівних громадянських воєн, які в результаті призвели до краху Римської республіки та появи Римської імперії на чолі з Октавіаном Августом, який став першим римським імператором після вбивства Юлія Цезаря.

      Падіння Римської республіки було неминучим наслідком того, що прості громадяни підтримали чи відмовилися виступати проти таких людей, як Сулла, Цезар та Август, які поступово зруйнували демократичні інститути. Врешті решт, Римська республіка померла від тисяч маленьких ран, нанесених римлянами, які вважали її безсмертною.

      Як підсумовує автор статті, у своїй книзі Уоттс показує тріщини у влаштуванні республіки: римська політична система базувалася на консенсусі, але деякі люди почали заохочувати насильство для швидкого досягнення мети. Це призвело до серйозної кризи, яка врешті вилилася у громадянську війну.

      Політичний і соціальний розрив став поширеним явищем у сучасних демократіях. Через впертість, відмову від консенсусу і небажання добиватися політичних компромісів ці країни можуть повторити долю Римської республіки,
      – підсумовує автор матеріалу.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости США Публикации История
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