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      США на стороне Украины: выборы в ОРДЛО можно провести только после вывода российских войск

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      Сначала контроль над границей - потом выборы / sumy.ua

      Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса должны состояться только после того, как Украина возобновит контроль над границей с Россией, а Россия заберет с украинских земель свои вооруженные формирования. То есть – когда ситуация в ОРДЛО будет безопасной.

      Об этом 16 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил глава миссии США Джеймс Гилмор, пишет  Укринформ.

      Обратите внимание: Россия заставляет крымчан к молчанию и покорности: заявление Цимбалюка на Постоянном совете ОБСЕ

      Представитель США, в частности, сказал следующее: "США призывают способствовать восстановлению контроля Украины над международной границей с Россией".

      Свободные и честные выборы (речь шла об ОРДЛО – 24 канал) должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, после вывода с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований,
      – подчеркнул Гилмор. 

      Пока же, как отметил американский дипломат, наблюдатели ОБСЕ пишут о "неограниченном потоке вагонов, грузовых автомобилей и военных машин, которые ежедневно прибывают из России на контролируемую Россией территорию Украины".

      • Гилмор назвал такую ситуацию  "прямым вызовом усилиям по подготовке свободных и честных местных выборов на Донбассе". 

      Для прекращения конфликта в 2020 году, говорит посол, обе стороны должны соблюдать прекращение огня, а эта договоренность "базируется на выводе российских сил и военной техники с суверенной украинской территории". 

      война
      Оккупированные территории и неконтролируемый Украиной участок границы / Инфографика 24 канала

      Новые минские соглашения и выборы в ОРДЛО: что будет на Донбассе в 2020 году – читайте в материале 24 канала. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины ОБСЕ Украина – Россия Война на Донбассе Оккупированные территории Новости России Новости США Новости политики
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