США на стороне Украины: выборы в ОРДЛО можно провести только после вывода российских войск
Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса должны состояться только после того, как Украина возобновит контроль над границей с Россией, а Россия заберет с украинских земель свои вооруженные формирования. То есть – когда ситуация в ОРДЛО будет безопасной.
Об этом 16 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил глава миссии США Джеймс Гилмор, пишет Укринформ.
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Представитель США, в частности, сказал следующее: "США призывают способствовать восстановлению контроля Украины над международной границей с Россией".
Свободные и честные выборы (речь шла об ОРДЛО – 24 канал) должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, после вывода с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований,
– подчеркнул Гилмор.
Пока же, как отметил американский дипломат, наблюдатели ОБСЕ пишут о "неограниченном потоке вагонов, грузовых автомобилей и военных машин, которые ежедневно прибывают из России на контролируемую Россией территорию Украины".
- Гилмор назвал такую ситуацию "прямым вызовом усилиям по подготовке свободных и честных местных выборов на Донбассе".
Для прекращения конфликта в 2020 году, говорит посол, обе стороны должны соблюдать прекращение огня, а эта договоренность "базируется на выводе российских сил и военной техники с суверенной украинской территории".
Оккупированные территории и неконтролируемый Украиной участок границы / Инфографика 24 канала
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