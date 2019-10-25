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      США направляют дополнительные войска на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений

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      Военные США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии от "ИД"
      Военные США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии от "ИД" / dvidshub

      Министерство обороны США направляет дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

      Ранее американский президент Дональд Трамп уже заявлял, что власти США намерены оставить месторождения под своим контролем и потом решить, что с ними делать. Об этом говорится в распространенном в четверг письме прессслужбы Пентагона.

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      США укрепляют свои позиции, в координации с партнерами по коалиции, дополнительными военными силами и средствами для предотвращения возврата этих нефтяных месторождений в руки "ИД" или других дестабилизирующих субъектов,
      – говорится в документе.

      Оборонное ведомство США подчеркнуло, что получение контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии является одним из наиболее значительных достижений США и партнеров в борьбе с "ИД".

      В Пентагоне также отметили, что операция по борьбе с террористами продолжается.

      "Мы должны лишить "ИД" потока доходов, чтобы гарантировать отсутствие возможности ее возрождения", – подытожили в министерстве.

      Что такое "Исламское Государство"?Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. Цель "ИД" – расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламского суннитского государства. Особенно, "ИД" стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Война в Сирии Исламское государство Новости США
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