США не позволят России добиться снятия с КНДР санкций в банковском секторе, – Никки Хейли
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли по итогам созванного по российской инициативе Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР заявила, что Россия добивается снятия санкций с КНДР в банковском секторе, но США не позволят этого сделать.
Об этом сообщило агентство "ТАСС".
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Чего они добиваются – это снятие санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать. Так что теперь мы точно знаем, что они пытаются сделать, и не допустим этого,
– сказала она.
Совет Безопасности ООН по инициативе России в четверг провела заседание по санкций в отношении КНДР. Темой заседания стали изъятия гуманитарных товаров из режима санкций. Сейчас на рассмотрении находится шесть запросов от различных организаций о возможности доставки товаров гуманитарной необходимости в КНДР.
Напомним, что в Северной Корее выступили с заявлением о возможности восстановления ядерной программы в случае, если Соединенные Штаты не отменят предварительно наложеные экономические санкции.