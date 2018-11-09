США не позволят России добиться снятия с КНДР санкций в банковском секторе, – Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли по итогам созванного по российской инициативе Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР заявила, что Россия добивается снятия санкций с КНДР в банковском секторе, но США не позволят этого сделать.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Чего они добиваются – это снятие санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать. Так что теперь мы точно знаем, что они пытаются сделать, и не допустим этого,

– сказала она.

Совет Безопасности ООН по инициативе России в четверг провела заседание по санкций в отношении КНДР. Темой заседания стали изъятия гуманитарных товаров из режима санкций. Сейчас на рассмотрении находится шесть запросов от различных организаций о возможности доставки товаров гуманитарной необходимости в КНДР.

Напомним, что в Северной Корее выступили с заявлением о возможности восстановления ядерной программы в случае, если Соединенные Штаты не отменят предварительно наложеные экономические санкции.