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      США не присоединятся к "нормандским" переговорам относительно Донбасса: Тука назвал причину

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      США не присоединятся к "нормандским" переговорам относительно Донбассу из-за позиции России
      США не присоединятся к "нормандским" переговорам относительно Донбассу из-за позиции России / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты не присоединятся к "Нормандскому формату" переговоров относительно урегулирования ситуации на Донбассе из-за принципиальной позиции России.

      Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Громадское".

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      В частности, чиновник прокомментировал визит Президента Украины Петра Порошенко в Франциию 11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата"), а также президент США Дональд Трамп.

      Трамп может будет, но переговоров таких не будет. Россия многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз не так давно прозвучало из уст Лаврова. Позиция РФ по этому поводу остается неизменной,
      – подчеркнул Тука.

      Заместитель министра добавил, что апеллирование некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как методу влияния на Москву – это лишь "игра на публику".

      "Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", – отметил Тука.

      Напомним, 11 ноября в Париже состоится встреча Трампа с Путиным. Ее согласовали во время визита советника американского президента Джона Болтона в Москву.

      Что такое Нормандский формат?Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия, относительно решения вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав этих государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

      Что такое Будапештский меморандум?Это соглашение между Украиной, Россией, США и Великобританией, подписанное в Будапеште 5 декабря 1994 года. Согласно тексту меморандума, Украина добровольно отказывалась от своего ядерного арсенала, который тогда был третьим по величине в мире. Россия, США и Великобритания, со своей стороны, обязались, среди прочего, воздерживаться от "угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины".

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Война на Донбассе Дональд Трамп Нормандский формат Новости Франции Георгий Тука
      Источник: 24 Канал
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