США не выдали визы российской делегации в ООН: из Кремля уже летят обвинения

Так, официальная Москва обвиняет Вашингтон в начале визовой войны. На этот раз российским дипломатам не выдали 18 виз, а в конце сентября в США не пустили ряд сотрудников МИД РФ, члена Совета Федерации Константина Косачева и главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

В этот раз визы не получили почти два десятка дипломатов, которые должны были принять участие в работе Генассамблеи ООН. Среди них – переводчик, который должен был доносить миру выступления российских делегатов. Об этом информирует МИД России в твиттере.

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Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной американской визы не выдали,

– заявил заместитель постоянного представителя России при Генассамблее ООН Геннадий Кузьмин.

В России считают решение Вашингтона политически мотивированным, ситуацию также называют возмутительным примером неуважения к членам ООН.

#США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из России с момента начала 74-й сессии Генассамблеи #ООН. От этом заявил в понедельник зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.https://t.co/trVmOcxwoM pic.twitter.com/pMxUBppize — МИД России (@MID_RF) October 15, 2019

В свою очередь, россияне тоже не выдают виз американским чиновникам. Так, в конце августа сенатор США Рон Джонсон заявлял, что не смог получить визу для осуществления визита в Россию в составе делегации американских законодателей. Сенатор, кстати, известен своей устойчивой позицией поддержки Украины.