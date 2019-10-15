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      США не выдали визы российской делегации в ООН: из Кремля уже летят обвинения

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      Российскую делегацию в ООН снова не пустили в США
      Российскую делегацию в ООН снова не пустили в США / Коллаж 24 канала

      Так, официальная Москва обвиняет Вашингтон в начале визовой войны. На этот раз российским дипломатам не выдали 18 виз, а в конце сентября в США не пустили ряд сотрудников МИД РФ, члена Совета Федерации Константина Косачева и главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

      В этот раз визы не получили почти два десятка дипломатов, которые должны были принять участие в работе Генассамблеи ООН. Среди них – переводчик, который должен был доносить миру выступления российских делегатов. Об этом информирует МИД России в твиттере.

      Актуально: США не пустили членов делегации из России на Генассамблею ООН

      Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной американской визы не выдали,
      – заявил заместитель постоянного представителя России при Генассамблее ООН Геннадий Кузьмин.

      В России считают решение Вашингтона политически мотивированным, ситуацию также называют возмутительным примером неуважения к членам ООН.

      В свою очередь, россияне тоже не выдают виз американским чиновникам. Так, в конце августа сенатор США Рон Джонсон заявлял, что не смог получить визу для осуществления визита в Россию в составе делегации американских законодателей. Сенатор, кстати, известен своей устойчивой позицией поддержки Украины.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Генассамблея ООН Новости США
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