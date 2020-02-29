США объявили о полном выводе войск из Афганистана: сроки и условия исторического соглашения

29 февраля Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американского военного контингента из Афганистана. Это произойдет через 14 месяцев со дня подписания соглашения. Для этого пришлось подписать соглашение с боевиками "Талибана" и вычеркнуть их из списка террористических организаций.

Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно завершить 18-летнюю войну в Афганистане. На церемонии подписания присутствовал государственный секретарь США Майк Помпео и представитель "Талибана" в Катаре Сухали Шахин. Об этом сообщает AFP.

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Подписание соглашения состоялось в столице Катара Дохе, где представители США и "Талибана" встречались для предыдущих переговоров.

Детали исторического соглашения

Документ называется "Совместная декларация для создания мира в Афганистане".

Соглашение предусматривает исключение "Талибана" из списка террористических организаций Совета Безопасности ООН . США примут участие в налаживании диалога между Пакистаном и Афганистаном по этому вопросу.

. США примут участие в налаживании диалога между Пакистаном и Афганистаном по этому вопросу. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения, США уменьшит свое военное присутствие в стране с 14 тысяч до 8,6 тысяч человек.

Через 14 месяцев с момента подписания соглашения США вместе с союзниками по НАТО полностью выйдут из Афганистана.

Важнейшая часть соглашения – это начало внутреафганского диалога с участием официального правительства в Кабуле и "Талибана" . Эти переговоры будут проходить при посредничестве США и имеют целью, среди прочего, освобождение значительного количества пленных с обеих сторон (в том числе с участием Международного комитета Красного Креста), а также создание условий для "достижения политического урегулирования и постоянного и длительного прекращения огня".

. Эти переговоры будут проходить при посредничестве США и имеют целью, среди прочего, освобождение значительного количества пленных с обеих сторон (в том числе с участием Международного комитета Красного Креста), а также создание условий для "достижения политического урегулирования и постоянного и длительного прекращения огня". США будут помогать Афганистану в борьбе с террористами "Аль-Каиды" и ячейками "Исламского государства".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что в случае ухудшения ситуации безопасности Альянс восстановит свое присутствие в Афганистане.

Что известно про "Талибан"?Радикальное исламистское движение суннитского толка. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена. С ноября 1999 года ппротив движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

Война в Афганистане: основное

США вторглись в Афганистан для борьбы с "Талабином" после террористических атак 11 сентября 2001 года. Талибов подозревали в сокрытии бойцов террористической группировки "Аль-Каида", в частности Усамы бен Ладена, на территории Афганистана.

Потери в войне в Афганистане

Для финансирования военных операций и поддержки афганского правительства США потратили в общей сложности более 2 триллионов долларов . В боевых действиях погибли 2400 американских военных, а более 20 тысяч получили ранения.

. В боевых действиях погибли 2400 американских военных, а более 20 тысяч получили ранения. По данным миссии ООН по содействию Афганистану, которая с 2009 года ведет подсчет погибших и пострадавших в Афганистане, за последние 10 лет 35 тысяч мирных жителей погибли, еще 65 тысяч человек получили ранения. В то же время, гуманитарные общественные организации считают, что жертв среди мирного населения было куда больше.

Летом 2019 года ООН опубликовала отчет, согласно которому в первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства".

США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но по-прежнему оказывают значительную авиационную и другую военную поддержку вооруженным силам Афганистана.

О возобновлении переговоров с "Талибаном" президент США Дональд Трамп заявил во время незапланированного визита на американскую военную базу в Афганистане 28 ноября 2019 года. Тогда он сказал, что талибы готовы заключить соглашение и прекратить огонь на территории страны.

С 21 февраля между США и "Талибаном" начало действовать семидневное перемирие по всей территории Афганистана, соблюдение которого стало условием для подписания мирного соглашения 29 февраля.

Афганистан на карте: