США обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Федеральное правительство США предъявил обвинения компании Huawei в ряде преступлений, среди которых промышленный шпионаж, финансовое мошенничество, нарушение санкций и препятствование правосудию.

Об этом сообщило издание BBC.

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Отмечается, что обвинения Huawei были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон). Прокуратура в Сиэтле утверждает, что дочерние структуры Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская компания T-Mobile использовала для проверок смартфонов. Технические специалисты Huawei якобы фотографировали указанное оборудование и похитили некоторые его элементы.

В США считают, что Huawei рассчитывали создать собственные системы, аналогичные тем, что были у T-Mobile.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, в Нью-Йорке компанию Huawei и нескольких ее сотрудников обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитекер заявил, что США благодарны Канаде за содействие в деле финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и добиваются ее выдачи.

Как уже сообщалось, в декабре канадские власти задержала финансового директора Huawei в Ванкувере. Это было сделано в соответствии с существующим в США договору с Канадой о выдаче. США пока добиваются ее экстрадиции. Мы благодарны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона,

– сказал Уитекер.

На вопрос о том, сможет ли Huawei продолжать бизнес в США, если Мэн Ваньчжоу будет осуждена, Уитекер не дал прямого ответа, отметив, что в США существуют соответствующие правила того, каким образом лица, осужденные за преступления, могут участвовать в экономической деятельности.

США должны направить Канаде запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу до 30 января.

Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиарда долларов).

Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

Что происходит с компанией Huawei?