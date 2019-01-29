США обвинили Huawei в промышленном шпионаже
Федеральное правительство США предъявил обвинения компании Huawei в ряде преступлений, среди которых промышленный шпионаж, финансовое мошенничество, нарушение санкций и препятствование правосудию.
Об этом сообщило издание BBC.
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Отмечается, что обвинения Huawei были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле (штат Вашингтон). Прокуратура в Сиэтле утверждает, что дочерние структуры Huawei с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская компания T-Mobile использовала для проверок смартфонов. Технические специалисты Huawei якобы фотографировали указанное оборудование и похитили некоторые его элементы.
В США считают, что Huawei рассчитывали создать собственные системы, аналогичные тем, что были у T-Mobile.
Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции США, в Нью-Йорке компанию Huawei и нескольких ее сотрудников обвиняют в финансовом мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций США в отношении Ирана.
Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитекер заявил, что США благодарны Канаде за содействие в деле финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и добиваются ее выдачи.
Как уже сообщалось, в декабре канадские власти задержала финансового директора Huawei в Ванкувере. Это было сделано в соответствии с существующим в США договору с Канадой о выдаче. США пока добиваются ее экстрадиции. Мы благодарны правительству Канады за настойчивость и строгое соблюдение закона,
– сказал Уитекер.
На вопрос о том, сможет ли Huawei продолжать бизнес в США, если Мэн Ваньчжоу будет осуждена, Уитекер не дал прямого ответа, отметив, что в США существуют соответствующие правила того, каким образом лица, осужденные за преступления, могут участвовать в экономической деятельности.
США должны направить Канаде запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу до 30 января.
Huawei – один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 миллиарда юаней (более 7,5 миллиарда долларов).
Китайская компания уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилился, поскольку он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.
Что происходит с компанией Huawei?
- 6 декабря 2018 в Канаде задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Задержание состоялось в рамках экстрадиции по запросу США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
- В Китае остро отреагировали на арест гендиректора компании пригрозив жителям города Шеньжень (где расположена штаб-квартира компании Huawei) конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.
- 18 января правительство Нидерландов заявил, что в 2019 году будет принято решение об ограничении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в участии в построении сети 5G в Нидерландах.
- 19 января компания Bloomberg заявила, что администрация Дональда Трампа подготовила указ, который значительно усложнит работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США.