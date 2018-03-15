США обвинили Россию в новых кибератаках, в том числе на ядерную сферу, – Associated Press

Сотрудники национальной безопасности США заявили, что ФБР, Министерство внутренней безопасности и разведывательные органы установили, что российская разведка причастна к широкому спектру кибератак, начавшихся год назад. Благодаря этому они проникли в энергетическую, ядерную, коммерческую, водную, авиационную и производственную сферы США.

Поэтому Администрация президента США Дональда Трампа в четверг обвинила Россию в причастности к согласованной операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанным с энергетическими сетями и другой критической инфраструктурой. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

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Чиновники заявили, что российские хакеры выбирали свои цели, получая доступ к компьютерным системам, проводили "сетевую разведку" систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США, а затем пытались скрыть свои следы, удалив свидетельства об их проникновении.

Отмечается, что благодаря государственной поддержке факты были выявлены, и доступ россиян был в дальнейшем невозможен. При этом попытки проникнуть в сети продолжается, пишет AP.

Издание пишет, что это было вторжение российских правительственных кибервойск, которые нацеливались на сети небольших компаний, а уже через них – на большие промышленные объекты, в систему которых загружалось вредоносное программное обеспечение.

Напомним, 15 марта Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. В частности, в список внесли 14 физических лиц и одну организацию – Агентство интернет-исследований.