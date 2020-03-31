США окажут помощь Италии на 100 миллионов долларов из-за распространения коронавируса
США предоставят Италии медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19.
У США есть дополнительные ресурсы, которые не нужны стране. Об этом Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме. Трансляцию можно посмотреть в твитере.
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По его словам, он уже общался с руководством Италии.
Я только что разговаривал с премьер-министром Италии. Мы отправим в Италию медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов,
– отметил Трамп.
Что известно о коронавирус в Италии по состоянию на 30 марта
- За эти сутки в Италии зарегистрировали 812 новых смертей из-за COVID-19.
- По состоянию на 30 марта в стране умер 11 591 человек из-за инфекции.
- Общее количество заболевших коронавирусом в Италии составляет 101 739, выздоровели 14 620 человек.
- Северная область Ломбардии, где от болезни умерли 6 818 пациентов, остается эпицентром вспышки коронавируса в Италии.
- Итальянские эксперты считают, что вспышка COVID-19 в стране еще не достигла своего пика, но приближается к этому моменту.
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