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      США окажут помощь Италии на 100 миллионов долларов из-за распространения коронавируса

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      Дональд Трамп / Getty Images

      США предоставят Италии медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19.

      У США есть дополнительные ресурсы, которые не нужны стране. Об этом Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме. Трансляцию можно посмотреть в твитере

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      По его словам, он уже общался с руководством Италии.

      Я только что разговаривал с премьер-министром Италии. Мы отправим в Италию медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов,
      – отметил Трамп.

      Что известно о коронавирус в Италии по состоянию на 30 марта

      • За эти сутки в Италии зарегистрировали 812 новых смертей из-за COVID-19.
      • По состоянию на 30 марта в стране умер 11 591 человек из-за инфекции.
      • Общее количество заболевших коронавирусом в Италии составляет 101 739, выздоровели 14 620 человек.
      • Северная область Ломбардии, где от болезни умерли 6 818 пациентов, остается эпицентром вспышки коронавируса в Италии.
      • Итальянские эксперты считают, что вспышка COVID-19 в стране еще не достигла своего пика, но приближается к этому моменту.
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Дональд Трамп Коронавирус COVID-19 Новости США Новости политики Деньги
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