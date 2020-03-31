США окажут помощь Италии на 100 миллионов долларов из-за распространения коронавируса

США предоставят Италии медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19.

У США есть дополнительные ресурсы, которые не нужны стране. Об этом Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме. Трансляцию можно посмотреть в твитере.

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По его словам, он уже общался с руководством Италии.

Я только что разговаривал с премьер-министром Италии. Мы отправим в Италию медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов,

– отметил Трамп.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/MLnQHuBDwj — The White House (@WhiteHouse) March 30, 2020

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