США отказали в визе двум украинкам, которые выиграли стипендии на обучение в престижных школах

Посольство Соединенных Штатов Америки отказало в визе двум украинским ученицам, которые выиграли стипендии на обучение в престижных школах.

Об этом сообщает председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook.

Он рассказал, что по программе организации Global Ukraine Scholars (UGS) двое его племянников, Татьяна и Андрей Торчило выиграли стипендии на обучение в американские школы Артиллерийский и Taft – суммарно на 432 тысячи долларов.

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"Всего за три года UGS стипендии от американских школ получили 38 украинских детей – на общую сумму 8,5 миллионов долларов (233 миллионов гривен). Все в возрасте от 15 до 18 лет. Большинство украинских детей являются лучшими в своих новых классах. Американские школы даже резервируют стипендии под UGS на следующий год, хотя таких стипендий всего 1-2 на школу", – рассказал чиновник.

По его словам, несмотря на то, что за 3 года существования программы для всех 36 детей консульство открывало учебную визу, для Татьяны Торчило и Инны Черняк офицеры консульства дали отказ.

"Формальная причина отказа девушкам - недостаточные связи с Украиной. Но у всех этих детей 15-18 лет одинаковые связи с Украиной. Кроме того, родному брату визу дали, а его сестре Тане - отказали (дважды). Хотя у Тани даже были дополнительные документы об имуществе в собственности и договор с UGS о обязательное возвращение в Украину после обучения. Единственное, что ее отличает – она совершеннолетняя девушка, имеет 18 лет. Так же и Инне есть 18, которой также отказали (раньше всем остальным 18-ти летним ученикам визы открывали)", – добавил Герус.

Инна Черняк из киевского лицея "Научная смена" отличилась тем, что получила полную стипендию в сумме 122 тысячи долларов, которую впервые за 225 лет существования Cheshire Academy решила предоставить ученику-иностранцу. У нее также много научных работ по экономике, и она заняла 3-е место на всеукраинском защите научных работ по финансам.

Татьяна Торчило за последние 8 лет выиграла 56 различных наград в олимпиадах и турнирах, также заняла в 2016-2017 годах 1 место на всеукраинской олимпиаде по географии и была участником международной.

Ранее посольство открывало учебные визы ученикам, которым уже исполнилось 18. Так же как и дети предыдущих лет поступления в школу полностью придерживались визового законодательства. По словам девушек, визовые офицеры США просто не поверили, что они едут в США на обучение из-за слишком короткого времени собеседования – около 3 минут.