США отправят дополнительные 3 тысячи военных на Ближний Восток: что об этом известно

Соединенные Штаты отправят дополнительный контингент войск на Ближний Восток после того, как убийство 2 января иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.

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По данным издания, на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Такой шаг администрации США является ответом на эскалацию напряжения в ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Что известно об убийстве Касема Сулеймани

В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,

– прокомментировал бомбардировку Пентагон.

В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ждать "жестокую месть". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".

Что известно о Касеме Сулеймани