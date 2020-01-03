США отправят дополнительные 3 тысячи военных на Ближний Восток: что об этом известно
Соединенные Штаты отправят дополнительный контингент войск на Ближний Восток после того, как убийство 2 января иранского генерала Касема Сулеймани привело к росту напряженности в регионе.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.
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По данным издания, на Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.
Такой шаг администрации США является ответом на эскалацию напряжения в ближневосточном регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Что известно об убийстве Касема Сулеймани
В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэродрома Багдада. В результате погибли командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Трамп лично отдал приказ об этом ударе.
Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,
– прокомментировал бомбардировку Пентагон.
В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".
В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ждать "жестокую месть". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".
Что известно о Касеме Сулеймани
- В 1998 году Сулеймани возглавил спецподразделение "Эль-Кудс" в составе КСИР, предназначенное для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.
- "Эль-Кудс" под руководством Сулеймани занимался военной поддержкой ХАМАС и "Хезболлы" в Палестине и Ливане, а также имел серьезное влияние на политическую ситуацию в Ираке после вывода оттуда войск США.
- Сулеймани также участвовал в борьбе против террористов "Исламского государства".
- В 2007 году был включен ООН в список санкций иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
- Сулеймани считался главным архитектором войны в Сирии. Считается, что именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
- В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана. По аналогии с фильмом о Бэтмене.
- Сулеймани невероятно популярен в Иране. О нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы.