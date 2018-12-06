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      США отправят военный корабль в Черное море, – CNN

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      Соединенные Штаты отправят корабль в Черное море
      Соединенные Штаты отправят корабль в Черное море / Скриншот

      США начали подготовку к отправке военного корабля, для поддержки Украины в Керченском проливе.

      Об этом сообщило издание CNN.

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      Американский флот всегда готов ответить, когда просят о помощи,
      – заявил представитель флота Кайл Рейнс.

      Отмечается, что американские военнослужащие попросили Государственный департамент США сообщить Турции о появлении военного корабля в Черном море. США обязаны предупредить об этом Турцию не менее чем за 15 дней в соответствии с конвенцией Монтре от 1936 года, которая регулирует судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы. Они соединяют Средиземное море с Черным.

      Напомним, США резко осудили агрессию России в Керченском проливе. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает захват украинских кораблей "пренебрежением к международному праву". Соединенные Штаты Америки планируют затронуть тему ситуации в Керченском проливе на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила виьзд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ АГРЕССИИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ​

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт Новости США
      Источник: 24 Канал
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