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      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны

      Безумный мир 6 Читати новину українською

      В ночь на четверг, 21 февраля, американский телеканал CNN со ссылкой на собтственные источники сообщил очень важную новость. Специальный представитель Боб Мюллер, расследующий незаконные связи Дональда Трампа и его предвыборного штаба с Россией, уже на следующей неделе представит Конгрессу результаты своей работы.

      Конец близится!

      Почти два года Мюллер собирал доказательства российской помощи Трампу и сотрудничества его команды с кремлевскими миньонами. В процессе этого следствия Мюллер нашел множество преступлений, совершенных членами команды президента США.

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      Преступниками оказались: глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его заместитель Рик Гейтс, личный юрист и решала Трампа Майкл Коэн и даже его советник по национальной безопасности Майкл Флинн, а также много-много других людей. В списке тех, кому следствие выдвинуло официальные обвинения, – 37 человек из окружения Трампа. Часть из них признала вину и пошла на сделку со следствием, часть уже сидит по тюрьмам, а еще часть – пока в бегах.

      Но одно можно сказать точно: президент Трамп является вершиной и центром дружной кучи людей, в которой практически все являются бандитами, мошенниками, жуликами и иностранными агентами. При этом он заявляет, что сам-то абсолютно чист и невинен – как слеза младенца. Вы в это верите? Я вот – не очень. Да и в Америке больше половины ее жителей считает, что президент тоже является махинатором и прохиндеем, который так или иначе обманул всех остальных жителей страны.

      Главный вопрос, ответа на который ждут от Мюллера, звучит так: "Сотрудничал ли штаб Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, и если да, то знал ли об этом сам кандидат в президенты?". Штаб сотрудничал с Россией почти наверняка. Дело в том, что дети и родственники Трампа, а также глава его штаба несколько раз встречались с россиянами, которые обещали компромат на Хиллари Клинтон.

      Более того, близкий друг Трампа Роджер Стоун вел переговоры с WikiLeaks – сайтом, публиковавшим этот компромат, добытий сотрудниками ГРУ. Это самые очевидные улики, о которых знают все. Комиссия Мюллера, конечно, знает намного больше, поскольку у нее есть доступ ко всем секретным материалам и возможность допрашивать ключевых участников событий.

      боб мюллер
      Боб Мюллер

      Я тут не буду сейчас погружаться во все детали следствия, просто скажу, что материала там очень, очень много. А сам Мюллер – это идеальная машина для следствия. Как шутят американские юмористы, ему достаточно посмотреть на ваш носок, чтобы понять, не изменяете ли вы мужу или жене. В общем, если у Трампа был грех неподобающей связи с Путиным, то Мюллер его найдет и покажет всему миру.

      Кстати, еще одно наблюдение по теме: Путин и Трамп всегда ведут переговоры наедине, без лишних свидетелей. Обычно им помогает только переводчик-россиянин. В единственный раз, когда переводчиком был американец, Трамп приказал ему уничтожить все записи с этой встречи. О чем шептались президенты, знают только они сами. Почему это происходит именно так, они никому не говорят. Но раньше такого не было.

      В общем, странных и даже подозрительных моментов в отношениях между Трампом и Кремлем даже без доступа к секретной информации видно очень много. Поэтому я почти (почти!) уверен, что на следующей неделе мы все узнаем, что президент США является российским агентом, получающим зарплату в кассе Кремля.

      Ну а если повезет, то нам даже покажут расписку, выведенную оранжевой кровью Трампа, в которой он обязуется продать душу Путину за помощь в получении Белого дома. Это было бы очень театрально, но здорово подошло бы для этой моей передачи.

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      Ну а если серьезно, то США сейчас оказались перед очень важной развилкой в своей истории. Если окажется, что Трамп работал на Россию, Конгресс неизбежно запустит процедуру импичмента. Если же выяснится, что разговоры о его сотрудничестве с Кремлем – это выдумка оппонентов, то Трамп получит все шансы избраться на второй срок. В общем, ждем следующей недели и возможно, главной новости всего 2019 года!

      Птицы в американской политике

      Переизбраться в президенты в 2020 году Дональду Трампу будет совсем непросто. Даже если его не отправят в отставку и не посадят за работу на Москву, на выборах его ждет очень серьезная битва.

      В прошлом своем блоге я рассказывал о вступлении в кампанию сенатора от Вермонта Берни Сандерса – одного из самых популярных политиков в Америке. Я знал, конечно, что у него большая поддержка, что люди ему доверяют, но я не знал, насколько! В первый же день своей кампании он собрал пожертвований на почти шесть миллионов долларов! Это абсолютный, никем не достижимый рекорд.

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      Предыдущее достижение – у тоже демократа Камалы Хэррис – это чуть больше одного миллиона в день. Тоже немало, но это в пять раз меньше.
      При этом Хэррис свои деньги доверили 40 тысяч человек, а Сандерсу – сразу 223 тысячи. Кто-то посчитал, что средний размер пожертвований там составил всего 27 долларов. Но людей, готовых поддержать Сандерса – сотни тысяч и миллионы. Я сам лично знаю двух американцев, которые дают ему деньги. Считаю, что они – большие молодцы.

      берни сандерс
      Берни Сандерс

      Более того, тут можно пошутить что Сандерсу доверяют даже силы природы! В доказательство – небольшое видео с прошлой его кампании в городе Портленд, штат Орегон. Там даже без перевода все ясно.

      Видео: птичка села на трибуну к Сандерсу

      Птичка не побоялась приземлиться прямо на трибуну в центре огромного моря людей. Многие тогда в этом увидели знак. Ну а у Дональда Трампа прямо противоположный опыт общения с пернатыми. Посмотрите сами.

      Видео: орел агрессивно реагирует на Трампа 

      Глядя на это, я очень надеюсь, что у Берни Сандерса и его птички все получится, а Белоголовый Орел – официальный символ США – заклюет Трампа насмерть. В политическом, конечно, смысле!

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Безумный мир Выборы в США Видеоблоги Владимир Путин Новости России Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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