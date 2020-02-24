США передали Вооруженным силам Украины палаточный городок за 1,5 миллиона долларов: фото

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины палаточный городок типа "Аляска". Его стоимость – 1,5 миллиона гривен. Помощь получил учебно-тренировочный центр на Житомирщине.

Информацию об американской помощи Украине обнародовали в твиттере Посольства США.

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США предоставили учебно-тренировочном центра Вооруженных сил Украины палаточный городок типа "Аляска" стоимостью 1,5 миллиона долларов,

– говорится в сообщении.

Эту помощь получил 142-й учебный центр Сил специальных операций в Бердичеве, что на Житомирщине.

Во время церемонии передачи командующий Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит отметил, что рад тому, что США помогают Украине.

"Хотя это может показаться очень небольшой вещью, мы понимаем, насколько важно сделать прочный фундамент для обучения военных", – заявил Смит.

США передали ВСУ палаточный городок типа "Аляска"

Обратите внимание! Ранее американские СМИ сообщали, что в 2020 году помощь Украине составит 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон. А также 115 миллионов долларов, выделенных по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента.



Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала