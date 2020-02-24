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      США передали Вооруженным силам Украины палаточный городок за 1,5 миллиона долларов: фото

      - Читати новину українською
      США передали Вооруженным силам Украины палаточный городок / ua.usembassy.gov

      Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины палаточный городок типа "Аляска". Его стоимость – 1,5 миллиона гривен. Помощь получил учебно-тренировочный центр на Житомирщине.

      Информацию об американской помощи Украине обнародовали в твиттере Посольства США.

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      США предоставили учебно-тренировочном центра Вооруженных сил Украины палаточный городок типа "Аляска" стоимостью 1,5 миллиона долларов,
      – говорится в сообщении.

      Эту помощь получил 142-й учебный центр Сил специальных операций в Бердичеве, что на Житомирщине.

      Во время церемонии передачи командующий Европейского командования Сил специальных операций США генерал-майор Кирк Смит отметил, что рад тому, что США помогают Украине.

      "Хотя это может показаться очень небольшой вещью, мы понимаем, насколько важно сделать прочный фундамент для обучения военных", – заявил Смит.

      США передали ВСУ палаточный городок типа "Аляска"

      Обратите внимание! Ранее американские СМИ сообщали, что в 2020 году помощь Украине составит 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон. А также 115 миллионов долларов, выделенных по программе иностранного военного финансирования Госдепартамента.

      сша допомога
      Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости США Новости политики
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