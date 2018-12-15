США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

Офис торгового представителя США в пятницу перенес на 2 марта запланированное повышение импортных пошлин на китайскую продукцию на 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что дата повышения пошлин с 10 до 25 процентов перенесена с 1 января на 2 марта. Соответствующее изменение внесено в Федеральный реестр США. Эта мера не коснется товаров из категории "технологии", на которые уже действуют пошлины в размере 25 процентов.

К этому министерство коммерции КНР сообщало, что переговоры с США по устранению торгово-экономических противоречий продвигаются успешно, Китай ожидает от них положительных результатов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп признался, что не хочет усиливать введенные ранее пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.