07:36
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, 14 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

      11 Читати новину українською
      Дата повышение пошлин с 10 до 25 процентов перенесена с 1 января на 2 марта
      Дата повышение пошлин с 10 до 25 процентов перенесена с 1 января на 2 марта / Фото из открытых источников

      Офис торгового представителя США в пятницу перенес на 2 марта запланированное повышение импортных пошлин на китайскую продукцию на 200 миллиардов долларов.

      Об этом сообщило издание The New York Times.

      Читайте также: Торговые споры грозят росту мировой экономики, – Кристин Лагард

      Отмечается, что дата повышения пошлин с 10 до 25 процентов перенесена с 1 января на 2 марта. Соответствующее изменение внесено в Федеральный реестр США. Эта мера не коснется товаров из категории "технологии", на которые уже действуют пошлины в размере 25 процентов.

      К этому министерство коммерции КНР сообщало, что переговоры с США по устранению торгово-экономических противоречий продвигаются успешно, Китай ожидает от них положительных результатов.

      Напомним, что президент США Дональд Трамп признался, что не хочет усиливать введенные ранее пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.

      Теги: Китай Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      14 декабря , 22:51 Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      206
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1459
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      14 декабря , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 158
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      14 декабря , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 871
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      14 декабря , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 1201
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук