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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      США планируют изолировать Иран до тех пор, пока он не "будет вести себя, как нормальная страна"

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      США планируют изолировать Иран дипломатично и экономически / comments.ua

      Власти США планируют обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим этой страны. При этом США поддерживают участников акций протеста в Иране.

      Об этом в разговоре Fox News сообщила представительница Госдепа США Морган Ортагус. Она отметила, что много кто интересуется стратегией Вашингтона после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет.

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      "Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя, как нормальная страна", – заявила Ортагус.

      Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.

      Мы не хотим менять режим в Иране, мы хотим изменить поведение режима в Иране,
      – отметила представитель Госдепа.

      Что известно о конфликте США и Ирана

      США нанесли ракетный удар в Багдаде в ночь на 3 января, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

      В ответ на ликвидацию Сулеймани 8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, но среди них не было граждан США и Ирака. Они узнали об атаке заранее и спрятались в бункерах или же покинули базу.

      После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана.

      Что известно о протестах в Иране

      Вечером 11 января в Тегеране вспыхнули многотысячные протесты – после того, как власти Ирана призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть правду о причине катастрофы самолета.

      Между протестующими и силовиками произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в Сети видео были слышны звуки выстрелов.

      Требования протестующих

      • Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
      • Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.
      • Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял нас ебе ответственность за сбивание самолета МАУ.

      протести Іран Тегеран фотоПротесты в Тегеране 11 января / Фото Getty Images

      Главные новости 11 января: Иран подтвердил, что сбил самолет МАУ, а в Тегеране начались протесты
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Конфликт между США и Ираном Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости США Новости политики Протесты Иран
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