США планируют изолировать Иран до тех пор, пока он не "будет вести себя, как нормальная страна"

Власти США планируют обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим этой страны. При этом США поддерживают участников акций протеста в Иране.

Об этом в разговоре Fox News сообщила представительница Госдепа США Морган Ортагус. Она отметила, что много кто интересуется стратегией Вашингтона после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет.

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"Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя, как нормальная страна", – заявила Ортагус.

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.

Мы не хотим менять режим в Иране, мы хотим изменить поведение режима в Иране,

– отметила представитель Госдепа.

Что известно о конфликте США и Ирана

США нанесли ракетный удар в Багдаде в ночь на 3 января, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

В ответ на ликвидацию Сулеймани 8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, но среди них не было граждан США и Ирака. Они узнали об атаке заранее и спрятались в бункерах или же покинули базу.

После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана.

Что известно о протестах в Иране

Вечером 11 января в Тегеране вспыхнули многотысячные протесты – после того, как власти Ирана призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть правду о причине катастрофы самолета.

Между протестующими и силовиками произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в Сети видео были слышны звуки выстрелов.

Требования протестующих

Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.

Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял нас ебе ответственность за сбивание самолета МАУ.

Протесты в Тегеране 11 января / Фото Getty Images