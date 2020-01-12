США планируют изолировать Иран до тех пор, пока он не "будет вести себя, как нормальная страна"
Власти США планируют обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим этой страны. При этом США поддерживают участников акций протеста в Иране.
Об этом в разговоре Fox News сообщила представительница Госдепа США Морган Ортагус. Она отметила, что много кто интересуется стратегией Вашингтона после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет.
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"Наша стратегия – дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя, как нормальная страна", – заявила Ортагус.
Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.
Мы не хотим менять режим в Иране, мы хотим изменить поведение режима в Иране,
– отметила представитель Госдепа.
Что известно о конфликте США и Ирана
США нанесли ракетный удар в Багдаде в ночь на 3 января, которым убили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
В ответ на ликвидацию Сулеймани 8 января Иран атаковал ракетами военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке. Погибли 80 человек, но среди них не было граждан США и Ирака. Они узнали об атаке заранее и спрятались в бункерах или же покинули базу.
После атак Трамп заявил, что США наложат дополнительные мощные санкции на экономику Ирана.
Что известно о протестах в Иране
Вечером 11 января в Тегеране вспыхнули многотысячные протесты – после того, как власти Ирана призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть правду о причине катастрофы самолета.
Между протестующими и силовиками произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в Сети видео были слышны звуки выстрелов.
Требования протестующих
- Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
- Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.
- Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял нас ебе ответственность за сбивание самолета МАУ.