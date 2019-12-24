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      США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC

      141
      / АР

      Сенат США переважною більшістю голосів погодив новий оборонний бюджет країни на 2020 рік, який, серед іншого, передбачає введення санкцій проти компаній та фізичних осіб, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Але Вашингтон, схоже, запізнився з цим кроком, оскільки газопровід уже майже завершений.

      Підтриманий більшістю голосів "Закон про бюджетні асигнування на національну оборону" охоплює широкий перелік видатків на політику країни у сфері оборони", пише CNBC. Він має важливе значення для енергетичного сектору Європи, оскільки містить пункти, які передбачають введення санкцій проти компаній, що займаються глибоководною укладкою труб для газопроводу "Північний потік-2", вартість якого оцінюється в 10,5 млрд доларів.

      До слова: У Швейцарії озвучили позицію щодо санкцій США проти "Північного потоку-2": чому це важливо

      Будівництво здійснюється під керівництвом Росії та під егідою державного енергетичного гіганта "Газпром", йдеться у статті. Але проєкт частково фінансується низкою європейських компаній, таких як Shell, OMV и Engie.

      Проєкт "Турецький потік", який передбачає будівництво газопроводу із Росії до Туреччиини вартістю 12 млрд доларів, також згадується в новому оборонному бюджеті США. Хоча санкції, ймовірно, будуть неефективними, оскільки, як зазначає CNBC, закон, згідно з планами, набуде чинності лише на початку січня.

      Також упродовж 60-ти днів у комітети конгресу США має надійти доповідь із зазначенням суден, які беруть участь в закладці газопроводу "Північний потік-2". Фізичним особам, причетність яких до газових проєктів буде підтверджено, відізвуть американські візи, а їхні угоди щодо власності в США будуть заблоковані. При цьому закон дає їм 30-денний термін на згортання своїх операцій за цими проектами.

      Нова законодавча ініціатива Вашингтона раніше критикувалась як з боку Росії, так і з боку Німеччинаи Так, глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив: "Європейська енергетична політика має визначатися в Європі, а не в США".

      А російський міністр закордонних справ Сергій Лавров минулого тижня запевнив, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не будуть зупинені через санкції США, нагадує CNBC.

      Читайте також: У США відповіли на критику санкцій проти "Північного потоку-2"

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Новости США Санкции Публикации Северный поток-2
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