США под прицелом: Китай испытал баллистическую ракету, способную поражать любые цели

Стратегическая субмарина военно-морского флота Китая провела испытательные стрельбы баллистической ракеты JL-3. Она способна нести ядерный заряд и поражать любые цели на территории Соединенных Штатов.

Запуск ракеты состоялся 22 мая в Бохайском заливе у берегов северного Китая. Об этом сообщает The Washington Times.

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Это уже четвертые испытания JL-3 за последние два года.

За запуском баллистической ракеты следили американские спутники. Они установили, что ракета летела в сторону Запада. Запуск прошел успешно.

Отметим, что в октябре 2019 года в Китае масштабно отметили 70-летие прихода к власти коммунистов. К этому празднику в Пекине на центральной площади устроили зрелищный военный парад, а в Гонконге с новой силой возобновились протесты.

По случаю годовщины образования Китайской Народной Республики в Пекине провели военный парад, в котором приняли участие около 15 тысячи человек, 160 самолетов и 580 единиц военной техники, включая ракеты.

Смотрите видео зрелищного военного парада в Китае: