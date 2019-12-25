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      США под прицелом: Китай испытал баллистическую ракету, способную поражать любые цели

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      Военные Китая испытали новую баллистическую ракету / AP

      Стратегическая субмарина военно-морского флота Китая провела испытательные стрельбы баллистической ракеты JL-3. Она способна нести ядерный заряд и поражать любые цели на территории Соединенных Штатов.

      Запуск ракеты состоялся 22 мая в Бохайском заливе у берегов северного Китая. Об этом сообщает The Washington Times.

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      Это уже четвертые испытания JL-3 за последние два года.

      За запуском баллистической ракеты следили американские спутники. Они установили, что ракета летела в сторону Запада. Запуск прошел успешно.

      Отметим, что в октябре 2019 года в Китае масштабно отметили 70-летие прихода к власти коммунистов. К этому празднику в Пекине на центральной площади устроили зрелищный военный парад, а в Гонконге с новой силой возобновились протесты.

      По случаю годовщины образования Китайской Народной Республики в Пекине провели военный парад, в котором приняли участие около 15 тысячи человек, 160 самолетов и 580 единиц военной техники, включая ракеты.

      Смотрите видео зрелищного военного парада в Китае:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Оружие Пентагон Новости США Водный транспорт Китай
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