США поддерживают обновление ЦИК, ведь там до сих пор работают люди эпохи Януковича, – посол

Соединенные Штаты считают одним из приоритетов в Украине обновление состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом рассказала посол США в Украине Мари Йованович, пишет "Интерфакс-Украина".

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Наш приоритет – переизбрание Центральной избирательной комиссии. В нынешней ЦИК до сих пор работают люди из эпохи Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович). Надо привлечь квалифицированных и независимых специалистов, которые смогут обеспечить нормальный избирательный процесс,

– сказала Йованович в интервью журналу "Фокус".

В частности, по словам посла, Украине следует заняться укреплением избирательной системы, а именно принять Избирательный кодекс. А также посол сделал ударение на том, чтобы "ввести ответственность за подкуп избирателей, обеспечить кандидатам равный доступ к медиа, устранить возможность использования административного ресурса".

Йованович отметила, что США не занимаются поддержкой кандидатов, их задача – "помочь обеспечить открытые выборы и честный демократический процесс".

Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.