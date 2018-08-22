США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за восьми пунктами звинувачень.
Відтак, екс-голова виборчого штабу Трампа може отримати 80 років в'язниці за фінансові махінації.
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Що мене в цій історії вразило найбільше. Суд над Манафортом тривав три тижні. Ще раз: три тижні. З 31-го липня по 22-ге серпня 2018 року.
Тим часом, в Україні:
- третій рік йде суд над діамантовими прокурорами
- четвертий рік йде суд над Кернесом
- третій рік іде суд над Єфремовим
- третій рік іде суд над Бочковським та Стоєцьким
- скоро буде рік, як почався суд над Насіровим
Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть. "Тупо нема доказів. Тупо нема повноважень".
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Источник: facebook Дмитро Гнап
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