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США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Фото із відкритих джерел

Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за восьми пунктами звинувачень.

Відтак, екс-голова виборчого штабу Трампа може отримати 80 років в'язниці за фінансові махінації.

Читайте також: Манафорта визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення

Що мене в цій історії вразило найбільше. Суд над Манафортом тривав три тижні. Ще раз: три тижні. З 31-го липня по 22-ге серпня 2018 року.

Тим часом, в Україні:

  • третій рік йде суд над діамантовими прокурорами
  • четвертий рік йде суд над Кернесом
  • третій рік іде суд над Єфремовим
  • третій рік іде суд над Бочковським та Стоєцьким
  • скоро буде рік, як почався суд над Насіровим

Суди над Трухановим, Бойком, Іванющенком, Злочевським та іншими взагалі не йдуть. "Тупо нема доказів. Тупо нема повноважень".

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Новости США Коррупция Пол Манафорт Публикации
Источник: facebook Дмитро Гнап
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