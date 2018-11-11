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      США поможет Украине с развитием энергетической инфраструктуры

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      Министр энергетики США Рик Перри
      Министр энергетики США Рик Перри / ua.usembassy.gov

      Министр энергетики США Рик Перри во время возложения цветов в знак памяти Героев Небесной Сотни в Киеве сказал, что США готовы помочь Украине с развитием энергетической инфраструктуры.

      Об этом он сообщил на сайте посольства США в Украине.

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      Министр энергетики США Рик Перри сказал, что частные компании Соединенных Штатов, а также правительственные структуры готовы быть длительными партнерами на пути становления экономической свободы Украины.

      Цена свободы порой является очень высокой. И украинские патриоты, чьи фото мы видим на этой стене, заслуживают чествования пожизненно. Один из способов почтить их память – это обеспечить, чтобы в Украине царила экономическая свобода,
      – добавил министр.

       

      Теги: Новости Украины Новости США Энергетика
      Источник: 24 Канал
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