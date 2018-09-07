22:07
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

США предлагают российским олигархам провести переворот в Кремле

210 Читати новину українською
США предлагают российским олигархам провести переворот в Кремле
США предлагают российским олигархам провести переворот в Кремле / Фото из открытых источников

Теперь каждому понятно, что Путин окончательно съехал с катушек, если отправляет своих убийц травить людей "Новичком" даже в Великобританию. Все-таки нужно придерживаться хоть каких-то правил в шпионских операциях. Но, как говорят в определенных кругах, Путин "пошел по беспределу". Это был его выбор. Наверное, он думал, что британцы виновных не найдут и отвечать за преступление не придется.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Читайте также: Путина сброс: к чему могут привести американские санкции

"Но они нашли. И теперь отвечать придется. Причем не только Путину, но и всем его боярам, в чьих руках находится российская экономика. Очень скоро они останутся без своих миллиардов. А американцы тем временем уже не намекают даже, а четко дают понять этим самым боярам: ребята, если хотите сохранить свои капиталы, если хотите сохранить доступ на Запад для себя и своих детей, то бросайте своего президента", – отметил журналист

По его словам, им почти предлагают провести переворот в Кремле. Несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично и официально пожаловался, что США вербуют крупных российских бизнесменов, чтобы те начали работать на Вашингтон. В этом контексте фигурировал Олег Дерипаска, который, с одной стороны, отказался от сотрудничества с американцами. Результат известен – США запустили против него санкции, и за один день он потерял несколько миллиардов долларов. Его компания "Русал" оказалась в шаге от банкротства. Фактически, Дерипаска потерял почти все, ради чего неустанно работал и воровал всю свою жизнь.

Дерипаска стал примером, на котором США показали, что будет с теми российскими боярами, кто откажется от сотрудничества с ними. Ни на секунду не сомневаюсь, что часть из этих бояр уже сама прибежала к американцам, предлагая свои услуги. Эти люди обычно любят деньги больше, чем что-либо в этом мире. И уж точно свои капиталы им гораздо ближе, чем Владимир Путин,
– подчеркнул Яковина.

Он отметил, что сейчас российский президент начнет себя очень неуютно чувствовать. На каждой встрече с олигархами, генералами, министрами и губернаторами он будет думать: "Так .... кто же из них меня уже предал, а кто все еще остается верным?". От таких мыслей запросто может развиться тяжелая паранойя. "Кстати, знаете, как решил эту проблему упомянутый выше Каддафи? Он создал себе персональную женскую гвардию, которая его день и ночь охраняла. Кроме этих женщин никто к нему не подходил даже. Интересно было бы посмотреть на нечто подобное и у Путина", – добавил журналист.

дерипаска
Олег Дерипаска

"Но в любом случае можно с уверенностью сказать, что сейчас, после успешного расследования дела о попытке убийства Скрипалей, американцы все-таки примут очень жесткие санкции. А после этого быстро пойдет обратный отсчет существования российского режима в нынешней его форме. В конечном итоге российской элите придется выбирать из двух вариантов будущего", – сказал Яковина.

Первый – это уход Путина, возвращение бояр и их капиталов в мировой, прежде всего, западный контекст. Второй вариант – сохранение Путина, тотальная изоляция элиты внутри России и ее отказ на пользу царя и государства от любых капиталов и вольностей. Я думаю, российские олигархи все-таки выберут первый вариант. Объяснение простое: южный берег Франции для них гораздо милее, чем южный берег Крыма,
– акцентировал журналист.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 7 сентября 2018

 

Теги: Санкции Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп Деньги Владимир Путин Видеоблоги
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
сегодня, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
сегодня, 21:00 Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихорадка Западного Нила: пути заражения, симптомы и лечение
сегодня, 20:14 Лихорадка Западного Нила: пути заражения, симптомы и лечение
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сегодня, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сегодня, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
На взломанном сайте Собчак разместили забавный коллаж с Жириновским и водой "Жирик": фото
 6 марта , 09:48
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук