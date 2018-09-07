США предлагают российским олигархам провести переворот в Кремле

Теперь каждому понятно, что Путин окончательно съехал с катушек, если отправляет своих убийц травить людей "Новичком" даже в Великобританию. Все-таки нужно придерживаться хоть каких-то правил в шпионских операциях. Но, как говорят в определенных кругах, Путин "пошел по беспределу". Это был его выбор. Наверное, он думал, что британцы виновных не найдут и отвечать за преступление не придется.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"Но они нашли. И теперь отвечать придется. Причем не только Путину, но и всем его боярам, в чьих руках находится российская экономика. Очень скоро они останутся без своих миллиардов. А американцы тем временем уже не намекают даже, а четко дают понять этим самым боярам: ребята, если хотите сохранить свои капиталы, если хотите сохранить доступ на Запад для себя и своих детей, то бросайте своего президента", – отметил журналист

По его словам, им почти предлагают провести переворот в Кремле. Несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично и официально пожаловался, что США вербуют крупных российских бизнесменов, чтобы те начали работать на Вашингтон. В этом контексте фигурировал Олег Дерипаска, который, с одной стороны, отказался от сотрудничества с американцами. Результат известен – США запустили против него санкции, и за один день он потерял несколько миллиардов долларов. Его компания "Русал" оказалась в шаге от банкротства. Фактически, Дерипаска потерял почти все, ради чего неустанно работал и воровал всю свою жизнь.

Дерипаска стал примером, на котором США показали, что будет с теми российскими боярами, кто откажется от сотрудничества с ними. Ни на секунду не сомневаюсь, что часть из этих бояр уже сама прибежала к американцам, предлагая свои услуги. Эти люди обычно любят деньги больше, чем что-либо в этом мире. И уж точно свои капиталы им гораздо ближе, чем Владимир Путин,

– подчеркнул Яковина.

Он отметил, что сейчас российский президент начнет себя очень неуютно чувствовать. На каждой встрече с олигархами, генералами, министрами и губернаторами он будет думать: "Так .... кто же из них меня уже предал, а кто все еще остается верным?". От таких мыслей запросто может развиться тяжелая паранойя. "Кстати, знаете, как решил эту проблему упомянутый выше Каддафи? Он создал себе персональную женскую гвардию, которая его день и ночь охраняла. Кроме этих женщин никто к нему не подходил даже. Интересно было бы посмотреть на нечто подобное и у Путина", – добавил журналист.



Олег Дерипаска

"Но в любом случае можно с уверенностью сказать, что сейчас, после успешного расследования дела о попытке убийства Скрипалей, американцы все-таки примут очень жесткие санкции. А после этого быстро пойдет обратный отсчет существования российского режима в нынешней его форме. В конечном итоге российской элите придется выбирать из двух вариантов будущего", – сказал Яковина.

Первый – это уход Путина, возвращение бояр и их капиталов в мировой, прежде всего, западный контекст. Второй вариант – сохранение Путина, тотальная изоляция элиты внутри России и ее отказ на пользу царя и государства от любых капиталов и вольностей. Я думаю, российские олигархи все-таки выберут первый вариант. Объяснение простое: южный берег Франции для них гораздо милее, чем южный берег Крыма,

– акцентировал журналист.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 7 сентября 2018