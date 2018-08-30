США предоставят Украине мощное оружие из-за угрозы со стороны России в море

Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине летальное оружие и оборудование, однако приоритетным является вооружение для Военно-морских сил, ведь существует реальная угроза от России в Азовском и Черном морях.

Такое мнение высказал ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, передает "Радио Свобода".

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Ранее 24 Канал сообщал, что 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, который предусматривает выделение Министерством обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности, в том числе 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Впрочем, вопрос, какое именно оружие и оборудование получит Киев, остается открытым.

Все похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, США, несомненно, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию. А еще сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или возле них,

– подчеркнул Бланк.

Эксперт отметил, что 250 миллионов долларов, которые конгрессмены заложили в военном бюджете США для помощи в безопасности Украине, не такая уж и большая сумма. Она как раз может быть потрачена на то, чтобы купить патрульные суда, на приобретение военных кораблей.

"А еще они будут потрачены на усиление оборонительных возможностей страны в целом. Как именно – решать правительству Украины и США. Но в целом Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем сейчас", – отметил он.

В то же время, американец подчеркнул, что Украина обязана продолжать реформы для себя самой. По его словам это нужно делать не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах Соединенных Штатов, а потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну.

"Думаю, Украина становится сейчас все сильнее, а Россия все слабее – в основном из-за санкций. А что касается предоставления вооружения ... Главный вопрос не в объемах нашей военной помощи, а в том, что сама Украина готова делать, чтобы усилить свои позиции и не быть уязвимой для российской агрессии", – подытожил Бланк.