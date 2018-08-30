18:35
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

США предоставят Украине мощное оружие из-за угрозы со стороны России в море

783 Читати новину українською
США планируют предоставить Украине мощное оружие для защиты морей
США планируют предоставить Украине мощное оружие для защиты морей / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине летальное оружие и оборудование, однако приоритетным является вооружение для Военно-морских сил, ведь существует реальная угроза от России в Азовском и Черном морях.

Такое мнение высказал ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, передает "Радио Свобода".

Читайте также: "Петля затягивается": что останавливает Путина от масштабного наступления на Украину

Ранее 24 Канал сообщал, что 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, который предусматривает выделение Министерством обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности, в том числе 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Впрочем, вопрос, какое именно оружие и оборудование получит Киев, остается открытым.

Все похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, угрожать высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию. Поэтому, насколько мне известно, США, несомненно, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию. А еще сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или возле них,
– подчеркнул Бланк.

Эксперт отметил, что 250 миллионов долларов, которые конгрессмены заложили в военном бюджете США для помощи в безопасности Украине, не такая уж и большая сумма. Она как раз может быть потрачена на то, чтобы купить патрульные суда, на приобретение военных кораблей.

"А еще они будут потрачены на усиление оборонительных возможностей страны в целом. Как именно – решать правительству Украины и США. Но в целом Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем сейчас", – отметил он.

В то же время, американец подчеркнул, что Украина обязана продолжать реформы для себя самой. По его словам это нужно делать не для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах Соединенных Штатов, а потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну.

"Думаю, Украина становится сейчас все сильнее, а Россия все слабее – в основном из-за санкций. А что касается предоставления вооружения ... Главный вопрос не в объемах нашей военной помощи, а в том, что сама Украина готова делать, чтобы усилить свои позиции и не быть уязвимой для российской агрессии", – подытожил Бланк.

Теги: Новости России Новости США Новости политики Новости Украины Оружие Украина – Россия Деньги Водный транспорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук