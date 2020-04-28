США прекращают финансировать ВОЗ: чем это грозит и можно ли было избежать пандемии

Дональд Трамп недавно заявил, что перестает финансировать ВОЗ. Мол, из-за того, что Всемирная организация здравоохранения вовремя не среагировала на распространение коронавируса в мире. Сможет ли учреждение работать без американских средств и как это может повлиять на ситуацию с пандемией – читайте дальше.

Ежегодно США вливают во Всемирную организацию здравоохранения от 400 миллионов долларов. Без этих средств полноценно оказывать помощь бедным странам и анализировать новый коронавирус будет трудно. Подробнее об этом – в программе 24 канала "120/80".

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Создание ВОЗ

На встрече по случаю создания ООН дипломаты обсудили создание глобальной системы здравоохранения в 1945 году. И уже 7 апреля 1948 года вступил в силу устав ВОЗ. Ежегодно в эту дату планета празднует Всемирный день здоровья.

За более чем 70 лет ВОЗ собрала вокруг себя 7 тысяч человек, работающих в 150 странах. В целом – это 6 региональных бюро и штаб-квартира в Женеве. ВОЗ по влиянию может сравниться с МВФ или Всемирным банком.

Преамбулы к уставу ВОЗ / Скриншот с видео

Финансирование организации

ВОЗ – организация, которая получает средства от стран-членов ООН. Больше всего денег предоставляет США. Например, в прошлом году Америка предоставила вклад в 400 миллионов долларов, это примерно 15% от всего бюджета ВОЗ. В то же время вклад от Китая составляет лишь 40 миллионов.

Во время разгара пандемии коронавируса Трамп заявил, что учреждение скрывало колоссальное распространение болезни и таким образом не выполнило свою главную обязанность.

Реальность заключается в том, что ВОЗ не успела обнародовать информацию своевременно и прозрачно. Вспышку можно было бы пережить возле ее первоисточника с очень малой смертностью. И это бы спасло много жизней и мы бы избежали экономического ущерба во всем мире,

– заявил президент США Дональд Трамп.

Эксперты сходятся во мнении, что ВОЗ сможет функционировать без средств США всего несколько месяцев. Потому что для исследований тяжелых недугов, помощи бедным странам без 400 американских миллионов не обойтись.



Чем занимается ВОЗ / Скриншот с видео

Можно ли было избежать пандемии?

Когда больных в Китае уже считали тысячами, ВОЗ рекомендовала странам не закрывать границы. В США продолжали работать аэропорты-гиганты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. А 21 января 2020 году в американском Сиэтле зафиксировали первый официальный случай заражения коронавируса.

Американцы неоднократно критиковали Трампа за то, что не закрыл границы. И за то, что США оказались абсолютно не готовы к количеству случаев инфицирования. Возможно, именно такие рекомендации ВОЗ стали одной из причин прекратить финансирование учреждения.

Даже если бы они рекомендовали ввести ограничения на передвижение из Уханя в январе, было бы слишком поздно: вирус уже вышел за пределы провинции и до 21 января был обнаружен в 17 других странах. У Трампа такая возможность была: когда первый случай коронавируса был диагностирован в США 20 января, он мог ввести ограничения, но не сделал этого,

– отметил бывший руководитель департамента ВОЗ Энтони Костелло.



Энтони Костелло / Фото UCL

Что нужно, чтобы остановить коронавирус?

К пандемии не готовился никто. Теперь первую позицию в антирейтинге стран с наибольшим количеством инфицированных занимают Штаты: там количество заболевших уже почти достигло миллиона, а за время пандемии от коронавируса умерли более 55 тысяч человек.

Количество инфицированных в США по состоянию на 27 апреля / Скриншот с видео

Спасло бы полное закрытие границ мир от пандемии? Вряд ли. Но страны, которые быстрее закрыли свои границы, теперь имеют уменьшение официальных случаев.

Справка. Например, в Украине, по данным эпидемиологов, благодаря закрытию границ и строгому карантину удалось замедлить развитие болезни.

Эксперты сходятся в одном: чтобы прекратить распространение вируса, стоит тестировать максимум людей – тех, у кого есть определенные симптомы, контактных лиц, прибывающих из-за рубежа и работников критических инфраструктур.

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А еще очень помогают превентивные меры: дистанционные работа и учеба, избегание близких контактов и мытье рук с мылом.



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