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      США пригрозили зарубежным компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

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      США пригрозили санкциями за торговлю нефтью с Венесуэлой
      США пригрозили санкциями за торговлю нефтью с Венесуэлой / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты предупредили иностранные компании, работающие в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами, о том, что они могут попасть под американские санкции, если не прекратят сотрудничать с Венесуэлой.

      Вашингтон, таким образом, стремится еще больше усилить давление на правительство президента Николаса Мадуро, власть которого США считают незаконной.

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      Больше всего американские власти хотят добиться прекращения поставок нефтепродуктов, используемых для разведения сырой венесуэльской нефти. В то же время, издание Fxstreet отмечает, что из-под действия санкций по гуманитарным соображениям, вероятно, будет выведено авиационное и дизельное топливо.

      Ранее в Bloomberg сообщали, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

      В конце января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы компании на общую сумму 7 миллиардов долларов. Условием для снятия санкций Белый дом назвал быструю передачу власти временному президенту Хуану Гуайдо. По мнению Вашингтона, введенные санкции помогут сохранить активы компании для народа Венесуэлы.

      К слову, нефтяная компания PDVSA известна своеим тесным сотрудничеством с Россией. Так, в начале февраля открыла счет в российском "Газпромбанка". Власти Венесуэлы прибегла к такого показательного шага именно чтобы уберечься от санкций США.

      Что происходит в Венесуэле?В конце января 2019 в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованиями его отставки. Ведь за 6 лет управления Мадуро завел страну в глубокий кризис. В частности, только за 2018 инфляция составила более миллиона процентов. В Венесуэле не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги. В столкновениях со стражами гибли люди, сотни людей задерживали, но точных данных нет – правительство Мадуро никому и ни о чем информации не предоставляет.

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      Теги: Новости России Венесуэла нефть Новости политики Латинськая Америка
      Источник: 24 Канал
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