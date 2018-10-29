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      США проводят консультации с союзниками по выходу из ракетного договора с Россией - Маттис

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      Джеймс Мэттис
      Джеймс Мэттис / Фото из открытых источников

      Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Штаты проводят консультации с европейскими союзниками по договору о контроле над вооружениями, в то время, как НАТО призывают Вашингтон попытаться убедить Россию соблюдать соглашение, а не выводить США.

      Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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      Мы проводим консультации с нашими европейскими коллегами. Я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я уже сказал, консультации продолжаются,
      – заявил Джеймс Мэттис.

      Во время короткого визита в Прагу он встретится со своим чешским коллегой, а также премьер-министром Андреем Бабишем.

      Маттис заявил, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и это будет "кульминационным моментом".

      Отмечается, что по сообщениям из дипломатических источников европейские страны-члены НАТО 25 октября призвали США не выходить из договора, а попытаться убедить Россию вернуться к его соблюдению, стремясь избежать раскола в альянсе, которым может воспользоваться Москва.

      Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения.

      О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Европа Новости США Новости России Ядерная безопасность Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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