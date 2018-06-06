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США радикально изменили правила конкурса красоты "Мисс Америка"

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На "Мисс Америка" больше не будет дефиле в купальниках
На "Мисс Америка" больше не будет дефиле в купальниках / Getty Images

Претенденток на звание самой красивой девушки США больше не будут оценивать по внешности. Из программы конкурса убрали дефиле в купальниках.

Об этом сообщает АВС.

По словам руководительницы попечительского совета конкурса Гретхен Карлсон, теперь "Мисс Америка" будет соревнованиями.

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Следовательно, теперь вместо дефиле в купальниках претендентки на титул самой красивой девушки США будут проходить интервью. Девушек будут судить по их внутренними качествами и расспрашивать об их увлечениях и уме.

Какая девушка не захочет найти новые возможности, почувствовать себя сильной, получить навыки лидерства, возможность оплатить обучение и показать себя миру такой, какая она есть, показать свою душу? 
– добавила Карлсон.

 

Теги: LifeStyle Новости США
Источник: 24 Канал
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