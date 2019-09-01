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      Из гражданских в военные, или Сюрприз от ВМС США

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      ВМС США расширяют количество плавучих экспедиционных баз
      ВМС США расширяют количество плавучих экспедиционных баз / Фото из открытых источников

      Для нужд ВМС США будут заказаны еще плавучие экспедиционные базы, в далеком прошлом бывшие проектами нефтяных танкеров.

      Намедни стало известно, что Минобороны США сделало заказ на $1,08 млрд компании General Dynamics на строительство еще двух судов снабжения класса экспедиционных морских баз ESB (Expeditionary Sea Base), с расширением заказа еще на одно судно и увеличением суммы сделки до $1,63 млрд.

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      Поставлены суда в состав ВМС США, должны быть до 2023 года.

      Собственно, казалось бы, новость не из разряда "аховых", ведь речь не идет об суперавианосце, эсминце нового поколения или беспилотном корвете. Речь идет о некогда гражданском проекте нефтяного танкера типа "Аляска" водоизмещением 78 тысяч тонн, максимальной скоростью 15 узлов и дальностью плавания 9500 морских миль.

      В свою очередь, как судно класса ESB вчерашний нефтяной танкер преобразовался в базу для транспортировки оборудования, техники, личного состава, боеприпасов и т.д. На ESB размещаются противоминные беспилотные катера и тяжелые транспортные вертолеты CH-53 Sea Stallion. Кроме того, взлетная площадка судна позволяет размещать и другую вертолетную технику, используемые и в "иных миссиях".

      Данные корабли оптимизированы для осуществления и поддержки различных морских миссий, как сил специальных операций (SOF), так и проведения комплекса противоминных мер (AMCM).

      Собственно это я все к тому, что гражданский проект судна, бывшего нефтяным танкером, был преобразован в экспедиционную морскую базу с весьма неплохим КПД. И как для меня, поклонника идеи симбиоза гражданских и военных составляющих во флоте, это один из наиболее ярких примеров такой комбинации.

      Есть над чем задуматься, не так ли?

      Радует: Санкции действуют: российские военные корабли останутся "без света"

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости США Новости политики Публикации
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