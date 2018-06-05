США разрабатывают новую ядерную ракету в ответ на действия России и Китая: известны детали

В ответ на угрозы со стороны России и Китая в США запланировали создание маломощных тактических ядерных боезарядов W76-2. Минобороны США уже определилось с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и начали планирование его разработки.

Об этом сообщает Warrior Maven со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Мишель Балданза.

Отметим, в начале мая Военно-воздушные силы США осуществили успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12 пятого поколения.

Совет по ядерному оружию провел совещание и принял проект плана по разработке. Совет согласился разрешить Управлению по вопросам национальной безопасности приступить к соответствующей проработки объема, графика и расходов,

– отметила представитель Пентагона.

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В ответ на сообщение Балданза директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал подробности о предварительном проекте новой ядерной боеголовки.

По словам Кристенсена, W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Кристенсен подчеркнул, что такой процесс является намного более простым, чем создание абсолютно новой боеголовки.

Эксперт отметил, что как и раньше, модифицированная боеголовка предназначена для вывода баллистическими ракетами подводного пуска Trident D5, а ее круговое вероятное отклонение составит 130-180 метров. Кристенсен считает, что новое оружие станет дополнением к управляемой авиабомбе B61 Mod 12.

При этом директор информационного проекта отметил, что с другой стороны, вместо W76-2 можно было бы использовать W80-1, круговое вероятное отклонение которой равно 30 метрам.