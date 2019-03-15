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      США ударили по России санкциями из-за агрессии на Азове: кто попал в список

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      Канада и США ввели новые санкции против России за агрессию в Украине
      Канада и США ввели новые санкции против России за агрессию в Украине / Фото из открытых источников

      Вашингтон дал России ответ за захват кораблей вблизи Керченского пролива и нынешнюю агрессию в Украине – министерство финансов страны ввело санкции против шести граждан России и восеми компаний. Канада также присоединилась к новым санкции от США и ЕС.

      Теперь имущество и интересы в собственности определенных физических и юридических лиц будут заблокированы, а лицам в США запрещено осуществлять операции с ними, говорится в сообщении пресс-служба Минфина США.

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      Решение Вашингтона дополняет санкции, которые сегодня принимаются также Европейским Союзом и Канадой.

      Сегодняшний шаг направлен на отдельных лиц и субъекты, которые играют важную роль в неоправданных российских атаках на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных сепаратистских выборов на востоке Украины,
      – говорится в сообщении.

      Таким образом трансатлантическое партнерство в очередной раз напоминает, что будет противодействовать дальнейшему дестабилизирующему поведению России.

      Кто попал в список?

      Четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе.

      • Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;
      • Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.
      • Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

      "Медведев и Станкевич непосредственно контролировали и организовывали нападение на украинские корабли и их экипаж, а Шеин участвовал в операции по захвату украинских кораблей и экипажа", – отметили в министерстве.

      Шесть российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для оказания услуг российским военным:

      • Ярославский судостроительный завод, который строил суда для российской ФСБ и Министерства обороны России;
      • Зеленодольский завод судостроительного завода им. Горького – один из крупнейших производителей судов в России, выпускает для российского флота фрегаты и корветы.
      • АО "Концерн Океанприбор" – производит гидроакустическое оборудование и поставляет комплектующие для ВМФ России.
      • ПАО "Звезда" – поставщик дизельных двигателей для ВМФ России.
      • АО "Завод Фиолент" – производитель электроники в Крыму, который поставляет детали для использования в российской военной технике. Фиолент был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма в 2014 году.
      • "Судокомпозит" – крымский производитель оборонных компонентов, поставляемых для российского военного использования. Был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма.
      • ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" – одна из крупнейших строительных компаний Крыма.
      • ООО "Новые проекты" – имеет лицензии на проведение геологических исследований, разведку и добычу углеводородных сырьевых материалов в Черном море.

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      Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

      Кого касаются санкции? Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководств группировок оккупантов.

      Список санкций от ЕС несколько отличается. Кроме Медведева, Шеина Ромашкина и Станкевича туда попали:

      • Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;
      • Алексей Саляев – командир корабля "Дон";
      • Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";
      • Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;
      • Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

      Теперь санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

      Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года?

      • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
      • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
      • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
      • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

      Санкции от Канады

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      Санкции против России за агрессию на Азове ввела и Канада, говорится в сообщении министерства иностранных дел Канады.

      Эти санкции являются ответом на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года и нарушения международного права,
      – отметила она в заявлении.

      Ограничения от канады коснутся 114 человек и 15 компаний.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Евросоюз Конфликт в Азовском море Санкции Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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