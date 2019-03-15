США ударили по России санкциями из-за агрессии на Азове: кто попал в список

Вашингтон дал России ответ за захват кораблей вблизи Керченского пролива и нынешнюю агрессию в Украине – министерство финансов страны ввело санкции против шести граждан России и восеми компаний. Канада также присоединилась к новым санкции от США и ЕС.

Теперь имущество и интересы в собственности определенных физических и юридических лиц будут заблокированы, а лицам в США запрещено осуществлять операции с ними, говорится в сообщении пресс-служба Минфина США.

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Решение Вашингтона дополняет санкции, которые сегодня принимаются также Европейским Союзом и Канадой.

Сегодняшний шаг направлен на отдельных лиц и субъекты, которые играют важную роль в неоправданных российских атаках на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных сепаратистских выборов на востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Таким образом трансатлантическое партнерство в очередной раз напоминает, что будет противодействовать дальнейшему дестабилизирующему поведению России.

Кто попал в список?

Четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе.

Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.

Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

"Медведев и Станкевич непосредственно контролировали и организовывали нападение на украинские корабли и их экипаж, а Шеин участвовал в операции по захвату украинских кораблей и экипажа", – отметили в министерстве.

Шесть российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для оказания услуг российским военным:

Ярославский судостроительный завод, который строил суда для российской ФСБ и Министерства обороны России;

Зеленодольский завод судостроительного завода им. Горького – один из крупнейших производителей судов в России, выпускает для российского флота фрегаты и корветы.

АО "Концерн Океанприбор" – производит гидроакустическое оборудование и поставляет комплектующие для ВМФ России.

ПАО "Звезда" – поставщик дизельных двигателей для ВМФ России.

АО "Завод Фиолент" – производитель электроники в Крыму, который поставляет детали для использования в российской военной технике. Фиолент был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма в 2014 году.

"Судокомпозит" – крымский производитель оборонных компонентов, поставляемых для российского военного использования. Был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма.

ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" – одна из крупнейших строительных компаний Крыма.

ООО "Новые проекты" – имеет лицензии на проведение геологических исследований, разведку и добычу углеводородных сырьевых материалов в Черном море.

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Отметим, президент США Дональд Трамп продлил еще на год срок действия ранее принятых антироссийских санкций.

Кого касаются санкции? Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководств группировок оккупантов.

Список санкций от ЕС несколько отличается. Кроме Медведева, Шеина Ромашкина и Станкевича туда попали:

Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;

Алексей Саляев – командир корабля "Дон";

Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";

Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;

Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

Теперь санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года?

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Санкции от Канады

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Санкции против России за агрессию на Азове ввела и Канада, говорится в сообщении министерства иностранных дел Канады.

Эти санкции являются ответом на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года и нарушения международного права,

– отметила она в заявлении.

Ограничения от канады коснутся 114 человек и 15 компаний.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.