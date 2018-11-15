США устроили ловушку России и ОПЕК

ОПЕК при поддержке России намерен сокращать добычу нефти, чтобы повысить ее цену. Но у США свои козыри в этой игре...

Тот факт, что ОПЕК, при поддержке России намерен сокращать добычу нефти, не сильно обрадовал Белый дом, нынешний хозяин которого борется за снижение цен на "черное золото". И президент США Дональд Трамп вполне открыто выступил против этой безумной задумки, заявив, что штаты, ни о каком снижении добычи нефти даже и думать не станут.

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И вот, казалось бы, неужели США могут диктовать условия не только отдельно взятым странам, но и целому картелю, а вместе с ним и рынку? Похоже, что могут и вот почему.

Дело в том, что в 2016-м году, когда ОПЕК и не входящие в картель страны, в том числе и Россия, стали сокращать добычу, стимулируя тем самым рост цен на нефть, они стимулировали и развитие сланцевой добычи в США. Создавшиеся благоприятные условия на рынке, позволили США не только увеличить добычу, выйти на мировой рынок и стать экспортером "черного золота", но и значительно повысить окупаемость добываемого сланца.

Таким образом, будь нефть, допустим по 50 долларов за баррель, ее добыча в США будет все равно приносить прибыль. Но некоторые страны ОПЕК, и такие сырьевые придатки как Россию эта цена не устаревает, поэтому сокращение добычи они видят как единственный рычаг для повышения цен на нефть.

Но при этом, снижая добычу, они, возможно и повысят цену, но США не сокращая добычу, а наращивая ее, не только получат больше дивидендов, но и заполнят освободившиеся на рынке ниши.

Вот и выходит, что некоторым странам ОПЕК, таким, к примеру, как Саудовская Аравия, у которых окупаемость добычи благодаря современному технологичному процессу, на достаточно высоком уровне, сокращение в нынешних ценовых реалиях особо ни к чему. И не только Саудовской Аравии.

Идти же на поводу коллег по картелю и смотреть, как на этом США повысят свои доходы, тоже не особо оптимистичный вариант для многих нефтедобывающих стран. А потому, как бы ОПЕК не старался, а со своей политикой добычи он оказался в сланцевом тупике, заботливо выстроенном США.

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