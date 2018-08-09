США увеличили экспорт газа в Европу

Еврокомиссия представила отчет об объемах импортированного из США сжиженного газа. Поставки природного газа из США в Европу с момента их запуска в апреле 2016 года составили 2,8 миллиардов кубометров.

Об этом информирует Представительство Европейского Союза в Украине.

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"Со времени прибытия первого LNG-танкера из США в Португалию в апреле 2016 года европейский импорт LNG из США вырос с 0 до 2,8 миллиардов кубометров", – отметили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия уточнила, что речь идет не о 2,8 миллиардах кубометров в год, а об общем объеме, который ЕС получил из США. С начала 2016 года ЕС получил более 40 поставок LNG из США. В 2017 году на Европу приходилось до 10% от всего экспорта LNG из США.

Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен сообщила, что основными получателями LNG из США являются Испания, Италия и Франция.

Напомним, США и Россия ведут борьбу за газовый рынок Европы. "Газпром" остается крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка.