США увеличили показатели экспорта вооружения на 13 процентов в 2018 году

Продажи американского оружия за 2018 финансовый год выросли на 13 процентов. В общем заключено сделок на сумму 192,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщил Государственный департамент США на официальном сайте.

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Отмечается, что рост наблюдается как в количестве соглашений между правительствами (их заключено на 55,66 миллиарда долларов, что на 33 процента больше, чем в прошлом году), так и в продаже оружия и военной техники американскими компаниями (сумма частных контрактов составила 136, 6 миллиарда долларов).

Крупнейшими сделками является продажа боевых кораблей прибрежной зоны Саудовской Аравии, истребителей FA-18 Кувейта и F-16 Бахрейна, зенитных ракетных комплексов Patriot Польше, Румынии и Саудовской Аравии, вертолетов AH-64 Apache Объединенным Арабским Эмиратам.