США ведут переговоры с Россией, чтобы не допустить очередную химатаку в Сирии

Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с Россией для того, чтобы не допустить возможное применение химического оружия в сирийском Идлибе.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает The Washington Times.

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Издание отмечает, что очередное применение химоружия в Сирии может привести к новым военным ударам США по позициям Башара Асада, а также обострить и без того нестабильную ситуацию в стране.

Как вы видели, мы дважды отвечали на применение химического оружия (в Сирии – "24"). Я уверяю вас, Госдепартамент поддерживает активную связь с Россией, чтобы заставить их это предотвратить. Переговоры продолжаются,

– заявил Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне.

Администрация Трампа США дважды осуществляла авиаудары по Сирии после того, как силы Асада провели ужасные химические атаки против повстанцев и мирного населения в апреле 2017-го и 2018-го. Правительство Сирии обещало отказаться от химического оружия в рамках соглашения 2013 года, заключенного при посредничестве России. Однако это обещание так и не было выполнено полностью, отмечает WP.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил президенту России Владимиру Путину, что страна намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".