США возобновляют полеты в три города на востоке Украины
Федеральное авиационное управление США (FAA) позволило американским авиакомпаниям возобновить полеты на восток Украины.
Как информирует The New York Times, разрешение возобновления полетов будет касаться трех украинских аэропортов и некоторых частей Черного моря.
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Речь идет в частности об аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья.
В Федеральном авиауправлении США констатируют, что ситуация в этой части Украины вполне безопасна для полетов. В FAA отмечают, что условия безопасности "существенно стабилизировались в некоторых регионах Украины".
Такому решению также способствовало и то, что на протяжении более двух лет ряд не американских авиакомпаний успешно осуществляет перелеты на черноморских маршрутах.
Напомним, после аннексии Крыма и с началом российской агрессии на востоке Украины в апреле 2014 года Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям прекратить полеты над Крымом и зонами военного конфликта на Донбассе.
Зона ограничения была расширена после сбития пророссийскими оккупантами рейса MH17 17 июля 2014 года.