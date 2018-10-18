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      США возобновляют полеты в три города на востоке Украины

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      США возобновляют полеты на восток Украины
      США возобновляют полеты на восток Украины / 24 канал

      Федеральное авиационное управление США (FAA) позволило американским авиакомпаниям возобновить полеты на восток Украины.

      Как информирует  The New York Times, разрешение возобновления полетов будет касаться трех украинских аэропортов и некоторых частей Черного моря.

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      Речь идет в частности об аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья.

      В Федеральном авиауправлении США констатируют, что ситуация в этой части Украины вполне безопасна для полетов. В FAA отмечают, что условия безопасности "существенно стабилизировались в некоторых регионах Украины".

      Такому решению также способствовало и то, что на протяжении более двух лет ряд не американских авиакомпаний успешно осуществляет перелеты на черноморских маршрутах.

      Напомним, после аннексии Крыма и с началом российской агрессии на востоке Украины в апреле 2014 года Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям прекратить полеты над Крымом и зонами военного конфликта на Донбассе.

      Зона ограничения была расширена после сбития пророссийскими оккупантами рейса MH17 17 июля 2014 года.

      Теги: Новости Украины Новости США авиация Война на Донбассе Новости Днепра Новости Харькова Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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