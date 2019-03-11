США vs Манафорт, Коен vs Трамп, футболістки vs федерація – головні новини США за тиждень

Дайджест найважливіших новин США за тиждень (4-10 березня 2019 року), підготовлений консалтинговою компанією Karyzhsky Communications.

Скандальний Пол Манафорт отримав вирок

The Wall Street Journal – 07/03. Федеральний суд США засудив Пола Манафорта, екс-голову виборчого штабу президента США Дональда Трампа і колишнього політтехнолога Віктора Януковича і "Партії Регіонів", до 47 місяців тюремного ув'язнення. Три роки Манафорт отримав за ухилення від податків і банківське шахрайство. Звинувачення вимагало засудити Манафорта на 24 роки, але окружний суддя Томас Елліс назвав такий термін "божевільним" для цієї справи.

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Нагадаємо, що справу вів спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в президентські вибори у США в 2016 року. Сам Роберт Мюллер звинувачував Манафорта у "змові з Росією", але протягом судового процесу так і не зміг довести його провину в цій справі.

Але гучна справа може отримати своє продовження. Трамп має право помилувати свого екс-голову виборчого штабу.



Пол Манафорт може сподіватися, що Дональд Трамп його помилує

Майкл Коен подав до суду на Дональда Трампа

The Hill – 07/03. Колишній особистий юрист Дональда Трампа подав позов до Мангеттенського суду на компанію президента – Trump Organization. Майкл Коен звинувачує компанію в порушенні контракту, за яким його юридичні витрати не були покриті. Екс-адвокат Трампа запевняє, що за контрактом Trump Organization повинна оплатити його витрати на послуги юристів, яких він найняв через розслідування Роберта Мюллера.

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Коен також стверджує, що організація президента перестала оплачувати рахунки з червня 2018 року. Тому зараз організація заборгувала Коену 1,9 мільйона доларів. Позов був поданий через кілька днів після того, як Коен публічно назвав Трампа "расистом", "шахраєм" і "брехуном".

На цьому тижні Трамп так само заявив, що Коен просив у нього помилування, але він відмовив йому.

Нагадаємо, що відносини між Трампом і його особистим юристом зіпсувалися після того, як у серпні 2018 року Коен заявив, що пішов на злочин за дорученням Трампа. Раніше Коен був звинувачений у виплаті грошей за мовчання порнозірки Стормі Деніелс, у якої нібито був роман з Трампом.



А от Майкла Коена Дональд Трамп навряд чи помилує

Адміністрація Трампа стежить за журналістами

ЗМІ – 07/03. Стало відомо, що адміністрація Трампа веде базу даних журналістів та активістів, які висвітлювали або інформували громадськість про так званий "караван мігрантів". Нагадаємо, що цей караван у минулому році дійшов до американо-мексиканського кордону з метою потрапити на територію США, а також став головною частиною риторики Трампа на проміжних виборах 2018 року. Цю інформацію надіслав анонімний співробітник Міністерства внутрішньої безпеки США у редакцію інформаційного ресурсу NBC San Diego.

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У списку фігурують 59 осіб, з яких були арештовані або викликані на допит 21 активіста. Журналістська спільнота висловила занепокоєння з приводу такого стеження.



Колона мігрантів рухається з Мексики у бік США

Жіноча збірна США подала позов на федерацію футболу

The New York Times – 08/03. Двадцять вісім членів жіночої футбольної збірної США подали судовий позов на Федерацію футболу США, в якому вимагають забезпечити рівну оплату праці та однакові робочі умови з колегами-чоловіками. Позов був поданий до окружного суду Лос-Анджелеса всього за три місяці до того, як команда буде захищати свій титул чемпіонок на літньому турнірі у Франції. Команда у позові заявляє про "узаконену гендерну дискримінацію", яка існувала у федерації роками.

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За словами спортсменок, дискримінація впливала не тільки на їх зарплатню, а й на місця, де вони грали і тренувалися, на якість медичного обслуговування і на умови поїздок на матчі. Жінки-гравці стверджують, що їхня збірна виграє частіше, ніж чоловіча, але федерація все одно платить їм менше грошей.



Футболістки збірної США судяться через замалу, у порвнянні з чоловіками, зарплату

Кандидат в президенти Елізабет Воррен проти інтернет-гігантів

Bloomberg – 09/03. Сенатор і кандидат в президенти Елізабет Воррен виклала деталізований план про поділ Facebook, Google і Amazon на більш дрібні компанії. За її словами, ці інтернет-гіганти стали занадто великими і могутніми, таким чином завдаючи шкоди американській економіці і демократії США.

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В основі програми Воррен існують тези про те, що високотехнологічні компанії повинні кваліфікуватися як комунальні підприємства. Нібито через те, що послуги, які надають компанії, вже стали базовими для існування людини. Наприклад, як вода і електрика.



Елізабет Воррен збирається подрібнити інтернет-гігантів

Оскільки Воррен буде балотуватися на пост президента США в 2020 року, її заява є підказкою Кремнієвій долині про те, що її може очікувати в період майбутніх виборчих перегонів.