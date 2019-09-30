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      США ввели новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016

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      Новые санкции в отношении России
      Новые санкции в отношении России / Иллюстративное фото (pixabay)

      Министерство финансов США ввело персональные экономические санкции против двух россиян, а также против трех компаний – опять из-за вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года. Примечательно, что под новые санкции попали компании, связанные с российским олигархом, который, считают в США, организовал масштабную "фабрику троллей".

      В частности, на сайте Минфина США обнародован санкционный список от 30 сентября. Там есть граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, которые якобы связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина – той самой знаменитой "фабрики троллей", которая активно поддерживала Трампа в 2016 году.

       К слову, 26 сентября США расширили санкции в отношении России за ее поведение в Сирии

      Под санкции попали и три связанные с Пригожиным компании: Autolex Transport, Beratex Group (обе зарегистрированы на офшорах Сейшельских островов) и Linburg Industries (зарегистрирована в Чехии). Яхта St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, которые есть в собственности указанных компании, также теперь под санкциями.

      Американцы убеждены, что "Агентство интернет-исследований" российского олигарха Евгения Пригожина публиковало в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

      В 2018 году Пригожина, его "фабрику троллей" и 12 его сотрудников обвинили во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список. Впрочем, Евгений Пригожин фигурировал в нем и раньше. как и другие его компании – "Конкорд Менеджмент" и "Конкорд Кейтеринг".

      Что это за "фабрика троллей" Пригожина?
      Это "Агентство интернет-исследований", российская компания с офисом в Санкт-Петербурге. Единственное, чем она занимается – это влиянием на общественное мнение в интересах Кремля. Причем как в России, так и в целом мире.

      Работники-тролли распространяют сообщения и комментарии в соцсетях для формирования определенного общественного мнения, используя фейковые аккаунты. Руководит компанией бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как "повар Путина".

      Обратите внимание: Иран шантажирует США, требуя 50 миллиардов долларов.

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      Теги: Новости США Новости России Санкции
      Источник: 24 канал
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