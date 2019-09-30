США ввели новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016

Министерство финансов США ввело персональные экономические санкции против двух россиян, а также против трех компаний – опять из-за вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года. Примечательно, что под новые санкции попали компании, связанные с российским олигархом, который, считают в США, организовал масштабную "фабрику троллей".

В частности, на сайте Минфина США обнародован санкционный список от 30 сентября. Там есть граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, которые якобы связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина – той самой знаменитой "фабрики троллей", которая активно поддерживала Трампа в 2016 году.

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Под санкции попали и три связанные с Пригожиным компании: Autolex Transport, Beratex Group (обе зарегистрированы на офшорах Сейшельских островов) и Linburg Industries (зарегистрирована в Чехии). Яхта St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, которые есть в собственности указанных компании, также теперь под санкциями.

Американцы убеждены, что "Агентство интернет-исследований" российского олигарха Евгения Пригожина публиковало в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

В 2018 году Пригожина, его "фабрику троллей" и 12 его сотрудников обвинили во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список. Впрочем, Евгений Пригожин фигурировал в нем и раньше. как и другие его компании – "Конкорд Менеджмент" и "Конкорд Кейтеринг".

Что это за "фабрика троллей" Пригожина?

Это "Агентство интернет-исследований", российская компания с офисом в Санкт-Петербурге. Единственное, чем она занимается – это влиянием на общественное мнение в интересах Кремля. Причем как в России, так и в целом мире.



Работники-тролли распространяют сообщения и комментарии в соцсетях для формирования определенного общественного мнения, используя фейковые аккаунты. Руководит компанией бизнесмен Евгений Пригожин, более известный как "повар Путина".

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