США ввели новые санкции против Венесуэлы за то, что должностные лица препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию страны.

В пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США сообщили, что правительство включило шесть человек в свои санкционные списки против Венесуэлы.

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В список вошли в частности командующий Национальной гвардией Венесуэлы генерал Ричард Лопес Варгас, начальник полиции штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.

В январе 2019 года США уже накладывали санкции против Венесуэлы. Они касались государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон заблокировал активы корпорации на семь миллиардов долларов. После этого Николас Мадуро на английском языке обратился к главе США Дональду Трампу и потребовал оставить в покое Венесуэлу.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?Президент Николас Мадуро в течение шести лет своего правления завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. Граждане страдают от нехватки еды, медикаментов, средств гигиены и тому подобное. Из-за этого из Венесуэлы выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.