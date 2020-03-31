США выделили Украине более 1 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом: что известно
Правительство США выделило 1,2 миллиона долларов Украине на преодоление последствий коронавируса. Деньги пойдут на медицинскую и гуманитарную помощь.
О деньгах, которые выделили из антикоронавирусного бюджета США Украине, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).
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Правительство Соединенных Штатов выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине,
– говорится в сообщении.
Деньги будут поступать через USAID Global Health и OFDA.
В агентстве отметили, что благодаря этому финансированию Украина сможет
- предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях и подготовить лабораторную сеть до широкомасштабного тестирования на коронавирус;
- обеспечить проведение кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.
К слову, помощь Украине выделили из антикоронавирусного бюджета, который накануне подписал Дональд Трамп. В документе на борьбу с коронавирусом предусмотрено рекордные 2,2 триллиона долларов.
На что потратят эти деньги в США
- по 1 тысяче 200 долларов раздадут каждому американцу, который зарабатывает меньше, чем 75 тысяч долларов в год;
- на поддержку малого бизнеса – 367 миллиардов долларов;
- 500 миллиардов долларов для финансирования различных отраслей экономики, городов и штатов на период пандемии.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 31 марта в Украине зафиксировали 549 случаев заражения коронавирусом. Умерли 13 человек, выздоровели – 8.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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