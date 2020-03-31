США выделили Украине более 1 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом: что известно

Правительство США выделило 1,2 миллиона долларов Украине на преодоление последствий коронавируса. Деньги пойдут на медицинскую и гуманитарную помощь.

О деньгах, которые выделили из антикоронавирусного бюджета США Украине, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

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Правительство Соединенных Штатов выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине,

– говорится в сообщении.

Деньги будут поступать через USAID Global Health и OFDA.

В агентстве отметили, что благодаря этому финансированию Украина сможет

предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях и подготовить лабораторную сеть до широкомасштабного тестирования на коронавирус;

обеспечить проведение кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.

Уряд США виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн. доларів, яка надаватиметься через @USAIDGH та @theOFDA, аби обмежити розповсюдження COVID-19 в #Ukraine. pic.twitter.com/A7k43TgzJ4 — USAIDUkraine (@USAIDUkraine) March 31, 2020

К слову, помощь Украине выделили из антикоронавирусного бюджета, который накануне подписал Дональд Трамп. В документе на борьбу с коронавирусом предусмотрено рекордные 2,2 триллиона долларов.

На что потратят эти деньги в США

по 1 тысяче 200 долларов раздадут каждому американцу, который зарабатывает меньше, чем 75 тысяч долларов в год;

на поддержку малого бизнеса – 367 миллиардов долларов;

500 миллиардов долларов для финансирования различных отраслей экономики, городов и штатов на период пандемии.

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