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      США выделили Украине более 1 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом: что известно

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      / 5.ua

      Правительство США выделило 1,2 миллиона долларов Украине на преодоление последствий коронавируса. Деньги пойдут на медицинскую и гуманитарную помощь.

      О деньгах, которые выделили из антикоронавирусного бюджета США Украине, сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

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      Правительство Соединенных Штатов выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине,
      – говорится в сообщении.

      Деньги будут поступать через USAID Global Health и OFDA.

      В агентстве отметили, что благодаря этому финансированию Украина сможет

      • предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях и подготовить лабораторную сеть до широкомасштабного тестирования на коронавирус;
      • обеспечить проведение кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса COVID-19.

      К слову, помощь Украине выделили из антикоронавирусного бюджета, который накануне подписал Дональд Трамп. В документе на борьбу с коронавирусом предусмотрено рекордные 2,2 триллиона долларов.

      На что потратят эти деньги в США

      • по 1 тысяче 200 долларов раздадут каждому американцу, который зарабатывает меньше, чем 75 тысяч долларов в год;
      • на поддержку малого бизнеса – 367 миллиардов долларов;
      • 500 миллиардов долларов для финансирования различных отраслей экономики, городов и штатов на период пандемии.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 31 марта в Украине зафиксировали 549 случаев заражения коронавирусом. Умерли 13 человек, выздоровели – 8.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости США Деньги
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