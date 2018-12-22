США выделят флоту Украины огромную сумму из-за ситуации на Азове: появилась реакция РФ

В России прокомментировали заявление представителя Госдепартамента Роберта Палладино о выделении военно-морским силам Украины дополнительных 10 миллионов долларов из-за инцидента в районе Керченского пролива. В Госдуме РФ утверждают, что "Вашингтон публично оплачивает антироссийскую кампанию".

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

Читайте также: В России запаниковали из-за приезда британских военных в Украину: появилась первая реакция

Российский политик называет такое решение со стороны США "хорошо продуманным".

Решение о дополнительных 10 миллионах американской помощи Киеву – явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию,

– считает он.

При этом политик добавил, что в США намеренно переворачивают ситуацию "с ног на голову", поскольку "Россия защищала свои территориальные воды".

Напомним, Украина и Великобритания договорились о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

Что случилось в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.