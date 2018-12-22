00:24
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      США выделят флоту Украины огромную сумму из-за ситуации на Азове: появилась реакция РФ

      57 Читати новину українською
      В Госдуме РФ отреагировали на 10 миллионов долларов от Вашингтона для Украины
      В Госдуме РФ отреагировали на 10 миллионов долларов от Вашингтона для Украины / Фото из открытых источников

      В России прокомментировали заявление представителя Госдепартамента Роберта Палладино о выделении военно-морским силам Украины дополнительных 10 миллионов долларов из-за инцидента в районе Керченского пролива. В Госдуме РФ утверждают, что "Вашингтон публично оплачивает антироссийскую кампанию".

      Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

      Читайте также: В России запаниковали из-за приезда британских военных в Украину: появилась первая реакция

      Российский политик называет такое решение со стороны США "хорошо продуманным".

      Решение о дополнительных 10 миллионах американской помощи Киеву – явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию,
      – считает он.

      При этом политик добавил, что в США намеренно переворачивают ситуацию "с ног на голову", поскольку "Россия защищала свои территориальные воды".

      Напомним, Украина и Великобритания договорились о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

      Что случилось в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      22 декабря , 22:36 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      223
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 декабря , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 123
      Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      22 декабря , 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      Катерина Козачинська 652
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      22 декабря , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 225
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук